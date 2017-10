E-hääletamine, eelhääletamine, sotsiaalmeedia areng ja muud elu arengud on toonud kaasa vajaduse kaasajastada valimisseadust. Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees ja üks põhiseaduse autoritest Jüri Adams (VE) ütles, et pärast kohalikke valimisi peaks riigikokku selle töö ette võtma.

"See tuleks nüüd kohe peale kohalikke valimisi ära teha, sellepärast, et järgmised riigikogu valimised on ju üsna lähedal," ütles Adams ERR-ile.

Avalikkuses on vaidlusi tekitanud valimiste välireklaami keeld ja viimastel päevadel kerkis meedias üles teema seoses olukorraga, kus valimispäeval on igasugune valimisreklaam keelatud, aga sellele eelneval eelhääletuse perioodil on see lubatud.

Adamsi sõnul ei ole mingit juriidilist põhjust, miks valimispäeval ei võiks käia igal pool valimisreklaam. "Aga siis peavad valimisplakatite ära koristamise enda peale võtma omavalitsuste või riigi asutused, kes tegelevad tänavate või maja seinte koristamisega," sõnas Adams.

"Mina olen üldiselt konservatiivse arusaamisega ja arvan, et kui on tekkinud selline positiivne traditsioon, siis positiivsete traditsioonide hoidmine on omaette väärtus. Kõikidest probleemidest, mis meil Eestis valimistega seoses on, on see valimispäeva reklaami lubamise küsimus kõige vähem tähtis. Kui ei ole väga olulist poliitilist survet, siis ma ei näe, et selle lubamisest valimispropagandas tõuseks kellegile olulist kasu," lausus Adams.

"Minu arvates meie valimispraktika põhiprobleem ei ole mitte need interneti ja elektroonilise hääletusega seotud asjad, vaid põhiprobleem on selles, et valimistest osa võtjate rahalised võimalused on äärmisel erinevad. Ühed saavad teha palju ja raha tuleb neile riigieelarveest ise praktiliselt kätte." Samuti on Adamsi sõnul takistatud konkureerivate uute valimisnimekirjade esitamine.

Adams rääkis, et Vabaerakond ei näe välireklaami probleemi selliselt, et seda oleks vaja kellelegi eriti keelata. Samuti tuleks tema sõnul propageerida alternatiivseid valimispropaganda viise, et inimesed võivad panna üles eraplakateid, autodele loosungeid. "See on mujal maailmas üsna levinud," ütles ta.

Adams rääkis, et Eestis on tekkinud kaks erinevat valimistehnikat, mida kasutavad erinevad elanikkonna rühmad. "Üks osa peab täiesti loomulikuks, et nad hääletavad elektrooniliselt," ütles ta. Elektroonilisest hääletamisest loobumist ei pea Adams reaalseks.

Valimisaktiivsusest rääkides ütles Adams, et ta ei näe midagi sellist, mis põhjustaks valimisaktiivsuse langust või valimisaktiivsuse langust elektroonilisel hääletamisel.

"ID-kaardi skandaal tema hinnangul e-lahendusi kasutavaid inimesi oluliselt ei mõjutanud," rääkis Adams.