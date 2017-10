Feldmanise doktoritöö teemaks on "Süüteokatsest loobumise instituudi põhjendus ja kohaldatavuse piirid kuritegelikule eeltegevusele" ("Ground of the abandonment of an attempt and when and how it is applicable to the prelimenary stages of crime").

Tema juhendajad on professor Jaan Sootak ning oponendid professor Uwe Murmann Göttingeni ülikoolist ning riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Feldmanise doktoritöö kaitsmine toimub TÜ õigusteaduskonna Tallinna teabekeskuses Kaarli pst 3.