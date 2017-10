Tõenäoliselt üks kaalukaimaid otsuseid on Tartu tselluloositehase loomine. Loodussäästlikku lähenemist pooldavad erakonnad ei soovi Emajõe lähistele uut keskkonnaohtu, kuid tööstuse eestkõnelejad näevad paberivabriku puhul potentsiaali uute töökohtade loomiseks.

Teine palju vastukaja saanud teema on Kesklinna detailplaneering ja täpsemalt jõeäärsete parkide saatus. Näiteks valimisliit Tartu Eest soovib Küüni tänava parki rajada uue spordiareeni, mis kindlustaks Tartu staatuse Eesti turismikaardil.

Eesti rahvastiku suuruselt teine linn on valgumas üle oma piiride. See on põhjustanud vajaduse parema ühistranspordisüsteemi järele. Isamaa ja Res Publica liidu linnapeakandidaat Aivar Riisalu sõnul teenindavad praegu 51 bussi 25 liini, mistõttu peab linlane ootama bussi pea pooltundi. See on Riisalu hinnangul tõsine probleem, millele tuleb kindlasti lähiaastail lahendus leida.

Tartu esinumbrite debatis osalevad kõik erakonnad ja valimisliidud, kes registreerisid end õigeaegselt. Stuudiosse on oodatud valimisliidu Tartu Eest kandidaat Hannes Klaas ja Tartu heaks esinumber Jüri Kõre. Erakondasid esindavad Urmas Klaas (Reformierakond), Aivar Riisalu (IRL), Indrek Särg (EKRE), Janno Laur (SDE) ja Aadu Must (Keskerakond).

Valimisliit Südamega Tartu jääb debatist kõrval, sest nimekirja esindajad ei registeerinud end õigeaegselt väitlusele.

Kell 19.45 algavat väitlust juhivad Ainar Ruussaar ja Andres Kuusk.