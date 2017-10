Erakondade ja valimisliitude esindajad leidsid, et Tartust, Emajõe ülemjooksult tuleks kõrge reostusetasemega tselluloositehas eemale hoida.

Kandidaatide hinnangul on tehase rahastajad teinud küll kõvasti reklaami, ent puudu on keskkonnauuringud ja analüüsid, mis võtaksid maha hirmu, et uus tehas hakkab Tartut saastama. Seetõttu ei kibelenud keegi tehasele otsesõnu toetust avaldama.

EKRE linnapeakandidaat Indrek Särg soovitas tehase hoopis tihedaima metsastusega Valgamaale rajada, kuivõrd Tartus on metsa Eesti maakondadest kõige vähem, mistõttu poleks see asukohana tooraineks puitu tarvitavale tehasele otstarbekas.

IRL-i linnapeakandidaat Aivar Riisalu küll möönis, et tehast ja sellega kaasnevaid töökohti kui niisugust oleks vaja, ent rõhutas, et kõrge reostusemääraga tehast Emajõe ülemjooksule rajada ei tohi.

Ühistransport vajab kaasajastamist

Üksmeelel oldi ka selles, et Tartu 25 bussiliiniga ühistransport on aeglane ning on piirkondi, kus bussiühenduse intervallid on kas harvad või suisa puudulikud.

Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) möönis, et bussiintervallid vajavad muutmist, see võiks omakorda pannad linlased eelistama busse autodele, mis aitaks kaotada linnas viimasel ajal tooni andvaid ummikuid.

SDE linnapeakandidaat Jarno Laur märkis, et praegu rahuldab Tartu ühistransport vaid neid, kel pole vaja kaugele sõita ehk kel on vaja vaid ühe bussiga lühikest maad läbida.

EKRE linnapeakandidaat Indrek Särg pidas vajalikuks ühistranspordiskeem uutel alustel üles ehitada, kus kõik bussiliinid sõidaksid oma linnaosast kesklinna kokku ja tagasi. EKRE linnapeakandidaat Indrek Särg oma visiooni Tartu uuest ühistranspordiskeemist tutvustamas.

Kalleima kohatasuga lasteaiad

Üksmeelel oldi ka selles, et Tartus on lasteaedade järjekorrad sisuliselt kadunud, ehkki tulemuseks on Eesti kõrgeima kohatasuga lasteaiad.

Järjekorrad kadusid mitmel põhjusel. Jarno Laur (SDE) selgitas, et järjekordade tõttu hakkas linn kruvima lasteaia kohatasu kõrgemale, mille tulemusel ei saanud kõik pered omale ühe või mitme lapse lasteaeda saatmist enam lubada.

Teisalt panid paljud väljaspool linna elavad, ehkki Tartus tööl käivad pered oma lapsed valminud vallalasteaedadesse, kus kohatasu on väiksem, nii et järjekorrad kadusid loomulikul teel.

Valimisliidu Tartu Eest linnapeakandidaat Hannes Klaas selgitas, et kuivõrd lasteaia kohatasu on seotud alampalga määraga, siis tulevast aastast kasvab lasteaia kohatasu automaatselt juba 87 euroni kuus, millele lisandub toiduraha.

Linnapea Urmas Klaas (RE) täpsustas, et tänavusest aastast kehtestas linn teisele lapsele 50-protsendilise kohatasusoodustuse ning pere kolmas laps on kohatasust vabastatud.

Siiski ei tõtanud ükski linnapeakandidaat lubama, et lasteaia kohatasu hinda alndatakse.

Aadu Must (KE) leidis, et Eesti riik on hariduse ja kultuuri poolest rikast Tartut alaekspluateerinud, riigi vaade on liiga Tallinna-keskne. Ka sellega kandidaadid nõustusid, nähes Tartus rohkelt potentsiaali.

Vaid Hannes Klaas (Tartu Eest) leidis, et Tartus ei ole piisavalt kultuuriasutusi ja -sündmusi, kuid teised kandidaadid temaga ei nõustunud.