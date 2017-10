Ministeerium: Läti ei saa kehtestada oma köögiviljadele madalamat maksu

Läti kavatseb tuleva aasta 1. jaanuarist alandada kodumaiste juur- ja puuviljade käibemaksu seniselt 21 protsendilt viiele protsendile. Eesti tootjad kardavad, et ei suuda ühisel turul hinnaga enam konkurentsis püsida.

Rahandusministeeriumi peaspetsialist Sirje Pulk kinnitas ERR-i raadiouudistele, et käibemaksuseadused peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu käibemaksu direktiiviga, mille põhiprintsiip on neutraalsuse printsiip.

Pulga sõnul tähendab see muu hulgas ka seda, et sama kaupa peab maksustama ühtemoodi sõltumata sellest, kust see pärit on.

"Kui millelegi kehtestatakse madaldatud maksumäär - toiduainetele põhimõtteliselt võib kehtestada madaldatud maksumäära - ja kui näiteks seda kehtestatakse viis protsenti, siis peab kõiki kartuleid, mida Lätis müüakse, maksustama viie protsendiga," rääkis Pulk.

"Ei saa öelda, et Lätis toodetaval kaubal oleks üks määr ning Leedus ja Eestis toodetaval oleks mingi teine maksumäär. Kui neid samu tooteid müüakse Lätis, siis peab ühesugune maksumäär olema," rõhutas ta.

Seda, et võimalik madalam käibemaksumäär Lätis tooks kaasa sarnase piirikaubanduse kasvu nagu alkoholi puhul, Pulk ei usu.

"Sellist juurviljapaanikat ma küll ette ei ennustaks. Esiteks, me ei tea veel, mis maksumäär sinna tuleb ja kas see muudatus üldse tuleb ja mis selle muudatuse sisu on. Aga kui me räägime oletatavalt, siis maksumäära alandamine ei too koheselt kaasa hinna alandamise. See jaguneb ju tootjate ja tarbijate vahel ära. See tähendab, et kuidas see hind lõpuks kujuneb, ei oska praegu öelda," selgitas ta.

Pulk ka näiteks, et kui Eesti talumees läheb Läti turule näiteks kartulit müüma, siis vaevalt ta seal ennast käibemaksukohustuslaseks registreerib, sest tema käive seal on väiksem kui kohustuslik piirmäär. Kui aga Eesti talumees müüb kaupa Lätti poodi, siis see on piiriülene tehing ning talupidaja maksustab kartulit 0-määraga ning pood vastavalt Lätis kehtivale maksumäärale.