Uber teatas esmaspäeval, et peatab määramatuks ajaks Norras UberPOP rakenduse, mis võimaldab eraisikutel oma sõidukites teistele eraisikutele veoteenust pakkuda, vahendas The Local.

Uberi Norra direktor Carl Edvard Endresen ütles NTB-le, et tahab oma sammuga anda märku, et soovib teenuse reguleerimist.

Norra transpordiministeerium peab 27. oktoobriks vastama Euroopa vabakaubanduse assotsiatsiooni (EFTA) järelevalveametile ESA, kuidas kavatseb reglueerida sõidujagamise teenust.

ESA sõnul seavad Norra praegused selle valdkonna seadused takistusi vabakaubandusele.

Norra taksoliidu juht Øystein Trevland ütles NTB-le, et Uberil oleks pidanud juba varem takistama riigis tegutsemist.

"See on ebaseaduslik kaubandus. (Teade tegevuse peatamisest) on vaid mäng, millega püütakse avaldada valitsusele survet ESA-le vastuse andmisel. Ebaseaduslik ettevõte niimoodi mängimas, ma arvan, et see on ennekuulmatu," ütles Trevland.

Uber loodab, et Norra järgib ESA esitatud nõudmisi ning kõrvaldab eratranspordile praeguste seadustega loodud takistused. See võimaldaks ettevõttel Norra turule naasta.

Endreseni sõnul loodab ta, et ettevõtte teade kiirendab protsessi, kuna näitab ministeeriumile olukorra tõsidust.

Tema sõnul viitavad mitu tegurit sellele, et seadusemuudatused on võimalikud. Ta tõi näiteks, et valitsusparteid on varem avaldanud toetust seadusemuudatusele, samuti on ebatõenäoline, et Norra tahab EFTA-st lahkuda.

Tegevuse peatamine puudutab Uberi traditsioonilist teenust, mis kasutab tavasõidukeid. Limusiiniteenus Uber Black ja raskeveokite teenus Uber XXL vastavad praegustele seadustele ning jätkavad tegevust.