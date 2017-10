Sel hooajal on saadaval kaht tüüpi gripivaktsiini, millest ühe varud on hulgimüüjatel otsa saanud, kuid uus kogus peaks ravimiameti andmetel saabuma reedeks.

Sel hooajal on gripi vastu vaktsineerijatel valida kahe vaktsiini vahel. Influvac kaitseb kolme gripitüve eest ja seda saab teha juba kuuekuustele lastele, nelja gripitüve eest kaitset pakkuv VaxigripTetra on aga kallim ja sobib alates kolmandast eluaastast.

Just VaxigripTetra varud ongi praegu hulgimüüjatel otsa saanud, kuid ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso ütles, et uus kogus seda vaktsiini saabub selle nädala reedeks. Samas on mõlemat vaktsiini apteekides ja haiglates saada.

Plakso sõnul teeb ravimiamet koostööd müügiloa hoidjate ning hulgimüügiettevõtetega, et gripivaktsiini jätkuks.

"Paistab, et huvi gripi vastu vaktsineerida suureneb aasta-aastalt ja seda on ettevõtted ka arvestanud," lausus ta. "Selleks hooajaks on ravimitootjad lubanud Eestisse tuua umbes 65 000 annust gripivaktsiini, hulgimüügiettevõtted on seda päris palju juba ka müünud".

Ravimiameti esindaja ei soovitanud vaktsineerimist kevadesse jätta, sest grupihooaeg algab varem ja liiga hiline vaktsineerimine ei pruugi enam kaitsta.

Kui möödunud talvel tekkis vahepeal gripiravimi nappus, siis tänavu ei tohiks seda probleemi ette tulla.

"Gripiravimi Tamiflu koguseid planeerides on müügiloa hoidja arvestanud eelmise hooaja nõudlust," kinnitas Plakso.

Gripihooaeg on alanud

Gripihooaja alguseks loeb terviseamet käesolevat nädalat. See tähendab, et nüüdsest hakkab amet igal nädalal tegema kokkuvõtteid nädala jooksul haigestunutest ja ringluses olevatest viirustest.

Veel eelmise nädala lõpu seisuga ei olnud terviseameti kesklaborist positiivseid gripianalüüse tulnud.

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri märkis, et eelmisel aastal jõudsid gripiviirused ringlusesse novembri lõpus ja detsembris.

"Veel tavapärasem on, et gripiviirused tulevad ringlusesse hoopis jaanuaris," lausus Saluri ja lisas, et üksikuid juhtumeid võib ette tulla igal aastaajal. "Mõnikord on isegi suvel avastatud üks gripijuhtum, aga reeglina neid sellisel ajal veel ei ole".

Terviseameti spetsialist Pille Märtin rääkis eelmisel nädalal "Aktuaalsele kaamerale", et praeguse vihmase ja kehva ilma puhul, kui inimesed viibivad rohkem siseruumides, võib gripihooaeg oodatust varem kätte jõuda.