Demokraatliku Partei saadiku Rhee Cheol-hee sõnul murdsid häkkerid mullu septembris sisse Lõuna-Korea sõjaväe võrku ning said juurdepääsu 235 gigabaidile salastatud andmetele, edastas päevaleht Chosun Ilbo.

Lekkinud materjalide seas oli operatiivplaan 5015 sõja puhuks Põhja-Koreaga.

Parlamendi kaitsekomisjoni juht Rhee lisas, et 80 protsenti lekkinud dokumentidest ei ole veel tuvastatud.

Meedia: Lõuna-Korea Pusani sadamasse tuleb USA tuumaallveelaev

USA laevastik suunas Korea rannikule strateegilise tuumaallveelaeva Michigan, edastas teisipäeval Lõuna-Korea nädalaleht Chosun Ilbo.

Tuleva nädala Lõuna-Korea-USA ühisõppustel osalev Michigan peaks Pusani sadamasse jõudma sel nädalal, märkis leht.

170,6 m pikkune ja 18 tonnise veeväljasurvega Michigan suudab kanda ballistilisi tuumarakette või kuni 154 tiibraketti Tomahawk ning jääda vee alla kuni 3 kuuks.

Varem teatati, et USA tuumalennukikandja Ronald Reagan (CVN-76) jõudis 6. oktoobril pärast Hongkongis käiku saatelaevadega Lõuna-Hiina merele ja võttis suuna Koreale.

Meedia: Põhja-Korea eriüksused harjutasid Lõuna-Korea staabi ründamist

Põhja-Korea eriüksuslased harjutasid õppusel USA ja Lõuna-Korea Soulis asuva ühisstaabi paraplaanidega ründamist, edastas Lõuna-Korea agentuur Yonhap, viidates Lõuna-Korea kaitseministeeriumi nimetutele esindajatele.

Septembri keskel toimunud õppuses osalesid Põhja-Korea mereväelased ja õhujõud. Õppuse tarvis püstitati USA ja Lõuna-Korea Soulis asuva ühisstaabi makett.

"Arvan, et eriüksuslased omandavad kasinate ressursside juures kentsakaid vaenlase leeri pääsemise viise," edastati ühe allika sõnad.

"Paraplaan lendab madalalt ja vaikselt. Seda saaks kasutada äkkrünnakuks nagu droonigi," lisas ta.

Yonhap märkis, et 3-4 kg raskust paraplaani on kerge kasutada. Samas saavad Põhja-Korea eriüksuslased neid seljas kanda, seejärel aga tõusta mingilt kõrgendikult õhku ja rünnata sihtmärki.

Agentuur nentis, et taoline õppus oli teadaolevalt esmakordne.

Teine allikas ütles agentuurile, et kui Lõuna-Korea ja USA õppusest teada said, korraldasid nad Pocheoni juures vastuõppuse, mille käigus harjutati madalalt lendavate objektide hõivamist ja hävitamist.

Lõuna-Korea on valmis Pyongyangi uueks raketikatsetuseks

Lõuna-Korea on kõrgendatud sõjalises valmisolekus Põhja-Korea võimalikuks uueks raketikatsetuseks, teatas armee esindaja teisipäeval.

Põhja-Korea tähistab teisipäeval riigi kommunistliku partei 72. aastapäeva. Analüütikud on hoiatanud, et riik võib korraldada pidupäeval uue raketi- või tuumakatsetuse.

ÜRO kehtestas Põhja-Korea sanktsioonide rikkujatele sadamakeelu

ÜRO kehtestas ülemaailmse sadamakeelu neljale laevale, mis rikkusid Põhja-Korea suhtes rakendatud sanktsioone, teatas ametnik esmaspäeval.

"Komitee on nimetanud neli laeva. See ei tähenda varade külmutamist ega reisikeeldu. Kuid see on sadamakeeld," ütles ÜRO Põhja-Korea sanktsioonide ekspertkomisjoni koordinaator Hugh Griffiths, lisades, et laevad transportisid "keelatud kaupu".

"See on üsna kiire ja otsustav samm komisjonilt," lisas ta.

EL laiendab Põhja-Korea vastaseid sanktsioone

Euroopa Liit laiendas teisipäeval Põhja-Korea vastaseid sanktsioone, keelates tekstiiliimpordi ja piirates toornafta müüki.

Blokk lisas senistele sanktsioonidele ÜRO septembris kehtestatud piirangud, millega Pyongyangi karistati kuuenda tuumakatsetuse eest. Meetmete seas on vedelgaasi müügi keel ning toornafta ja naftatoodete müügi piiramine.

"Lisaks ei anna EL-i liikmesmaad Põhja-Korea kodanikele töölube kahtluse tõttu, et nende tulu kasutatakse riigi ebaseadusliku tuuma- ja ballistiliste rakettide programmi toetamiseks," märkis EL avalduses.