Ministeerium: Läti ei saa kehtestada oma köögiviljadele madalamat maksu

Läti kavatseb tuleva aasta algusest alandada kodumaiste juur- ja puuviljade käibemaksu seniselt 21 protsendilt 5 protsendini. Läti valitsus on muudatused kinnitanud ning seimis on seaduseelnõule toetus olemas. Hääletus peaks toimuma novembris. Eesti tootjad on seisukohal, et ei suuda sellisel juhul ühisel turul hinnaga enam konkurentsis püsida. Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika peaspetsialist Sirje Pulk ütles Indrek Kiislerile, et Euroopa Liidus pole võimalik teha käibemaksuerisusi kohalikule kaubale.