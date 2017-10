"Praegu võivad korrakaitseüksuse sõidukid jätta sarnase mulje politsei alarmsõidukitele. Problemaatiliseks võib siinjuures kujuneda eeskätt see, et korrakaitseüksuse sõidukitel on suurelt kirjas telefoninumber 14410, mis võib inimestes tekitada seose hädaabinumbriga 112. Kui inimesed hakkavad numbrile 14410 hädaabikõnesid tegema, võivad tagajärjed olla eluliselt kriitilised," ütles Küüt ERR-ile.

"Oleme palunud PPA ja Tallinna linnajuhtidel omavahel kohtuda ning kokku leppida, mil viisil oleks võimalik saavutada parim korrakaitseüksuse vormirõivastuse ning ametisõidukite märgistamine, mis maksimaalselt aitaks kaasa inimeste turvalisuse tagamisele," sõnas Küüt.

Vormi sarnasus võib olla ka positiivne

Üldisemalt rääkides ütles Küüt, et üldise turvalisuse huvides on, et nii politsei kui ka kohalike omavalitsuste korrakaitseüksused oleksid usaldusväärsed ja märgatavad, sest mõlemad aitavad tagada avalikku korda ja ennetada süütegusid.

"Ametivorm on üks element mitmete hulgas, mis aitab neid oma töös ja seetõttu on nende visuaalsel identiteedil suur üldennetav ja inimeste turvatunnet tõstev mõju. Kui õigusrikkuja näeb kedagi, kes tundub visuaalselt politsei sarnasena, tõstab see tema õiguskuulekat käitumist. Näiteks parandab avalikku korda rikkuv inimene oma käitumist või kiiruseületaja alandab sõidukiirust," selgitas Küüt.

Küüt rõhutas, et vahetu suhtlemise käigus ja kokkupuutel ametnikuga peab inimene selgelt aru saama, millise ametiasutuse esindajaga ta suhtleb ning millised saavad olla tema ootused konkreetsele ametnikule. "Selleks tuleb ka visuaalselt selgelt teistest korrakaitseasutustest ja politseist eristuda, kasutada vastava KOV sümboolikat ning nimetust "korrakaitseüksus"," rääkis Küüt.