Mikser kutsub välja laevakaitsjatest aru andma India suursaadiku Helsingis

Kuidas peatada infosõda internetis, sealhulgas sotsiaalvõrgustikes, on see, millele tuleb digitaalse ühiskonna rajamisel mõelda. Ameerika Ühendriikides, kuid mitte ainult, on suuremaks murekohaks elektrivõrgu kaitsmine, sest elektrit peetakse juba peaaegu et põhiõiguseks, nenditi saates "Välisilm".