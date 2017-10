Cas Mudde ERR-ile: populism on tulnud, et jääda

Tema sõnul pole aga põhjust loota, et populistid Euroopa poliitikast sootuks ära kaovad.

Kõige suurem probleem pole Mudde sõnul sugugi mitte populistlikud parteid ise, vaid nende valijaskond, need inimesed, kes nii-öelda klassikaliste parteidega rahul pole ja tunnevad, et neid ei esindata. Kui mõni populistlik partei ka kaob, siis selle valijad ei kao ometigi kuhugi.

"See on tõsi. Populism pole rahuloluliikumine. Populism on jõud inimeste jaoks, kes pole rahul sellega, mis toimub," rääkis Georgia Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Mudde.

Ta selgitas, et populistid üritavad kogu ühiskonnale näidata, et nende valijad on ühtne mass. See polevat aga tõsi, populiste valivaid inimesi häirivad enamasti hoopis erinevad asjad, keda näiteks häirivad sisserändajad, keda üldine majandusolukord, ühendab vaid ebamäärane arusaam, et asjad peaksid olema paremini.

Samuti usk, et kunagi minevikus oli parem, ehkki lähemal vaatlusel selgub, et polnud minevikuski mingit kuldaega. Selle lähema vaatluse jaoks keskmisel valijal aga aega ei ole. Just selleks, et valija taas tunneks, et teda ja tema huve tõesti esindatakse, peavadki klassikalised parteid kindlamalt oma juurte juurde pöörduma.

"Poliitika peab tagasi pöörduma ideaalide juurde. Need väited, et poliitika on muutunud liiga keeruliseks, et populistid annavad lihtsaid vastuseid keerulistele probleemidele - tegelikult enamik poliitilisi probleeme pole sugugi keerulised. Kui jutt käib visioonidest, siis need ei ole keerulised," lausus Mudde.

Kuidas selleks, et poliitikas ilma teha, ei pea üldsegi olema populist, näeme Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni näitel: "Macron näitas ka, et paljud tegurid, mis on seni populistidele jõudu andnud, ei pea sugugi toetama ainult populiste."

Eelöeldu aga ei tähenda, nagu oleks võimalik populistidest Euroopa poliitikas lahti saada, ütleb Mudde. "Populism on tulnud, et jääda ning keskmiselt hakkavad nad püüdma 10-20 protsenti häältest."

Valdavalt tuleb Euroopa populismist rääkides rääkida parempopulismist. Mudde sõnul on ka vasakpopulistid täiesti olemas ning ootavad oma võimalust. Tundub aga, et tõuget, mis vasakpopulistid parempopulistidega ühele pulgale tõstaks, praegu kuskilt ei tule. Seda enam, et parempopulistide majandusprogramm on tavaliselt üsna vasakpoolne.