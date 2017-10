Pärnu jõe siiavarusid turgutatakse kalakasvanduse toel

Siig on kala, kes elab küll meres, kuid mõne aasta pärast suguküpseks saades, pöördub kudemiseks tagasi Pärnu jõkke.

Noorkalad, kelle kasvatamine sai alguse möödunud sügisel, said alguse Pärnu lahest püütud siigade marjast ja niiskadest. Mari viljastati ning see inkubeerus haudemajas neli kuud. Aprillis õpetati koorunud vastsed tehases valmistatud kuivsööta sööma.

Nüüdseks on need siiad kasvanud 30-grammisteks. Kui mullu leidis Pärnu jões kodu 34 000 siiga, siis tänavu vaid 7000.

"Me ei saanud sügisel marja nii palju, et oleks saanud rohkem neid kasvatada. Siiaga on praegu vilets lugu, et ei tule marjakalu," tõdes RMK Põlula kalakasvatustalituse nõunik Ene Saadre "Aktuaalsele kaamerale".

Seekordsetel kalatalgutel käis abiks hulk keskonnast hoolivaid kohalikke inimesi.

"See on lahe üritus - saab kalu ämbriga vette panna. Me siin rääkisime ka, et nad lähevad minema ja kasvavad suureks ja tulevad tagasi ja siis on siin palju kala," muljetasid vabatahtlikud Jette-Liis ja Jukka.

Siiad tuleb jõkke lasta õhtupoolikul, sest siis pole kajakaid, kelle jaoks reisist uimased kalad kerge saak oleks. Öösel on kaladel aega toibuda ning hommikuks on nad juba oma teed läinud.