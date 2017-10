Tšehhi president pakkus Ukrainale Krimm Venemaale jätta

"Tšehhi presidendi künismilt kohutav esimene ENPA istungjärgul... kutsuda üles koheselt loobuma sanktsioonidest, sest need kahjustavad Euroopa Liitu, mitte Venemaad, Ukrainale soovitas aga leppida kokku varastatud Krimmi korvamises raha või nafta ja gaasiga," kirjutas Geraštšenko Facebookis teisipäeval.

Ta rõhutas, et Ukraina ei lepi sellise ettapanekuga. "Ukraina ei kauple oma kodanike, territooriumi, iseseisvuse, au ja väärikusega. See ei ole müüdav," ütles ülemraada aseesinaine.

Väljaanne Jevropeiska Pravda kirjutas, et Zeman tegi ettepaneku lahendada Krimmi küsimus rahaliselt. "Minu arvates saaks Ukraina mingi hüvitise - kas rahas või nafta ja gaasiga," ütles ta.

Tšehhi president ütles ka, et Krimmi küsimus on lahendatud: "Krimm annekteeriti, selles ei ole kahtlust. See on lõpetatud asi (fait accompli)".

Ta arvas ka, et katsed Krimm tagasi saada võivad tuua kaasa sõja.