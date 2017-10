Narva gümnaasiumiõpilased käivad kohalikus vee-ettevõttes ekskursioonidel juba suve lõpust saati. Veepuhastusjaama ja tagasi viiakse lapsi bussiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Narva vee juhatuse liikme Aleksei Voronovi sõnul pole külastused kuidagi seotud tema kandideerimisega kohalikel valimistel, vaid sooviga tutvustada narvakatele veepuhastamise protsessi. Väited koolinoorte poliitilisest mõjutamisest on tema kinnitusel väljamõeldis.

"See on muidugi täielik jama. Kuid see on meie konkurentide südametunnistusel, sest erinevalt neist, on meil midagi ka öelda, aga neil pole peale vastaste kriitika ja mustamise midagi," lausus Voronov.

Teisipäeval käis vee-ettevõttega tutvumas Narva täiskasvanute kool. Selle kooli õpetaja Marjana Baškirova ütles "Aktuaalsele kaamerale", et käis ekskursioonil kaasas ja selle ajal ei räägitud kordagi sellest, et peab minema valimistele.

"Juttu oli ainult Narva Vesi ettevõttest. Ja kui õpilased pärast kooli käisid valimisel, siis see oli nende valik. Me ei tea, kelle poolt nad hääletasid," ütles Baškirova.

Narva Täiskasvanute kooli õpilane Maksim ütles, et käis valimas küll, kuid ei hääletanud Narva Vee direktori poolt.

Samas, nagu tunnistas "Aktuaalsele kaamerale" anonüümsust palunud lapsevanem, veetakse sama kooli õpilasi organiseeritult hääletama ja sellega tegelevad hoopis kooli õpetajad, et oma direktorile hääli koguda.

Koolijuht Jelena Kavrus on sellise väite peale hämmingus. "See pole saladus, et kandideerin valimistel. Aga et organiseeritult? Lõpetage. Ma isegi ei aima, kes pedagoogidest viis lapsi minu poolt hääletama," lausus ta.

Narvas saab sel aastal valida umbes tuhatkond koolinoort. Õiguskantsleri kantselei juhtis Narva haridusteenistuse tähelepanu sellele, et koolid ei tohiks õppetöö ja ekskursioonide ajal korraldada valimiskampaaniat.

Õiguskantsleri nõuniku Vladimir Sveti sõnul oli lastele esinenud Narva Vee juhi Aleksei Voronovi jutu põhjal lihtne aru saada, mida noortele taheti öelda.

"Tema rääkis seda, mida Narva linnavalitsus on ära teinud viimaste aastate jooksul ja mitte ainult Narva veevärgi korrastamise küsimuses. Ta on rääkinud sellest, mis on Narva linnavalitsuse plaanid järgnevaks valimisperioodiks, ta on rääkinud sellest, kui hea ettevõte on Narva Vesi, ja on rääkinud sellest, et kõik noored peavad ikka kindlasti valima minema ja valima tõelisi tegijaid," ütles Vladimir Svet.

Svet lisas, et pealegi ei saa kedagi kohustada valima minema. Sveti sõnul välistavad haridusministeeriumi, õiguskantsleri kantselei ja noorteühenduste liidu koostatud põhimõtted kandidaatide esinemise koolinoorte ees aktiivse valimiskampaania ajaks.

"Me peame aru saama, et vaatamata sellele, mida kandidaat räägib, kas ta räägib valimistest või kanalisatsioonist - juba tema esinemine koolinoorte ees valimiskampaania ajal võib olla tõlgendatav valimiskampaaniana," rääkis Svet.

Svet ütles, et nendele teadaolevalt olid klassiekskursioonid kavandatud septembri algusest kuni 17. oktoobrini ehk enamasti aktiivse valimiskampaania ajal.

Narva haridusteenistusel soovitati üritused valimiste järgsesse aega edasi lükata või jätta ära kandidaatide esinemised.