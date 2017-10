USA pommitajad lendasid õppuste käigus üle Korea poolsaare

B-1B pommituslennukid ühinesid kahe Lõuna-Korea F-15K hävituslennukiga ning viisid läbi õhk-maa tüüpi raketi õppused Lõuna-Korea vetes, vahendas BBC.

Lõuna-Korea sõjavägi teatas, et pommitajad tõusid teisipäeva õhtul õhku USA-le kuuluvalt Vaikse ookeani territooriumilt Guamilt, sisenesid Lõuna-Korea õhuruumi ja viisid üle Jaapani mere ja Kollase mere läbi laskmisharjutused.

Sõjavägi lisas, et harjutus oli osa laiendatud heidutusprogrammist Põhja-Korea vastu.

USA teatel osalesid õppusel ka Jaapani õhujõud.

Õppused toimuvad ajal, mil pinged seoses Põhja-Korea tuumaprogrammiga on kasvanud. Pyongyang on viimastel kuudel korraldanud oma kuuenda tuumakatsetuse ning lennutanud kaks raketti üle Jaapani.

USA president Donald Trump kohtus teisipäeva õhtul oma riikliku julgeoleku meeskonnaga, et saada ülevaade võimalustest, kuidas vastata Põhja-Korealt tulevatele ohtudele, teatas Valge Maja.

Trump ja Põhja-Korea liider Kim Jong-un on pidanud viimastel nädalatel tulist sõnasõda. Septembris ÜRO-s peetud kõnes süüdistas Trump, et Kim on "enesetapumissioonil". Kim omakorda vastas, et "taltsutab vaimselt segast USA nõdrameelset tulega".

Kolmapäeval teatas üks Lõuna-Korea seadusandja, et Põhja-Korea häkkerid varastasid väidetavalt suure hulga tema riigi sõjaväedokumente, nende hulgas plaani mõrvata Põhja-Korea liider Kim Jong-un ning USA ja Lõuna-Korea koostatud sõjaaja situatsiooniplaanid.

Lõuna-Korea kaitseministeerium neid väiteid ei kommenteerinud ning Põhja-Korea lükkas need tagasi.