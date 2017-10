Hispaania valitsus kogunes hommikul kriisiistungile

Sáenz de Santamaría ütles ajakirjanikele, et Kataloonia presidendi Carles Puigdemonti teisipäevaõhtune kõne oli "inimeselt, kes ei tea, kus ta on, kuhu ta läheb või kellega ta tahab minna".

"Olles nii kaugele jõudnud ja tekitanud Kataloonias ajaloo suurimad pinged, pani president Puigdemont piirkonna kõige hapramasse olukorda. Tema kõne oli sellise inimese kõne, kes ei tea, kus ta on, mida ta soovib või kellega koos soovib edasi minna. Valitsus ei saa tunnustada Kataloonia referendumi tulemusi, sest põhiseadus keelab seda," rõhutas Sáenz de Santamaría.

Tema sõnul kutsus peaminister Mariano Rajoy valitsuse kriisiistungile kella kaheksaks.

Kataloonia liider Carles Puigdemont allkirjastas teisipäeva õhtul Hispaania autonoomse piirkonna "peatatud" iseseisvusdeklaratsiooni.

Varem oli ta parlamendile esinedes lükanud iseseisvuse väljakuulutamise edasi ja lubanud püüelda dialoogi poole Madridiga.

Kataloonia liider tegi ettepaneku lükata iseseisvusdeklaratsioon edasi

Puigdemont pidas teisipäeval piirkonna parlamendis rahvasaadikutele kõne, milles kinnitas, et 1. oktoobri referendumil saadi õigus iseseisvuseks. Samas tegi ta ettepaneku lükata iseseisvusdeklaratsiooni ametlik väljakuulutamine edasi ja jätkata vastutustundlikku ja rahumeelset dialoogi omariikluse saavutamiseks.

Puigdemont ütles Kataloonia parlamendis peetud kõnes, et piirkonnal on iseseisvusreferendumi tulemusel õigus iseseisvusele.

"Ma võtan endale Kataloonia rahva antud mandaadi saada iseseisvaks vabariigiks," ütles Kataloonia president regionaalparlamendis, kuid palus piirkonna esinduskogul "külmutada iseseisvusdeklaratsioon, et algatada lähinädalail dialoog".

Regiooni valitsuse kinnitusel võttis 1. oktoobril korraldatud rahvahääletusest osa umbes 43 protsenti valijaskonnast, kellest 90 protsenti toetas Kataloonia iseseisvust.

Puigdemont rõhutas kõnes vajadust deeskaleerida pingeid ning mitte suurendada neid sõnade või tegudega. Ta mõistis oma kõnes hukka Hispaania politsei vägivaldsed sammud rahvahääletuse takistamiseks.

Kataloonia parlamendi opositsioonijuht nimetas "riigipöördeks" presidendi avaldust, et tal on mandaat kuulutada välja piirkonna iseseisvus Hispaaniast, lisades, et sel pole Euroopas mingit toetust.

Opositsioonijuht Inés Arrimadas Ciudadanose erakonnast ütles, et enamik katalaane peab end katalaanideks, hispaanlasteks ja eurooplasteks ja nad ei lase regionaalametnikel "oma südameid murda".

Hispaania valitsus oli varem teisipäeval manitsenud Kataloonia võime mitte tegema midagi "pöördumatut" ning üleskutsega mitte langetada Madridiga dialoogi võimatuks tegevat otsust esines ka Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk.

Barcelona populaarne linnapea Ada Colau kutsus esmaspäeval Puigdemonti mitte kuulutama iseseisvust ühepoolselt välja, hoiatades, et see võib ohtu seada sotsiaalse sidususe.

Kataloonia võimud on kutsunud Euroopa Liitu vahendama dialoogi Madridiga, kuid Hispaania keskvalitsus on öelnud, et dialoog saab kõne alla tulla alles siis, kui iseseisvuspüüdlustest on loobutud.

Madrid lükkas Kataloonia "vaikiva" iseseisvusdeklaratsiooni tagasi

Hispaania valitsus lükkas teisipäeval tagasi Kataloonia iseseisvuse "vaikiva" väljakuulutamise piirkonna liidri poolt.

"On vastuvõetamatu kuulutada iseseisvus vaikivalt välja ja seejärel see selgesõnaliselt külmutada," ütles keskvalitsuse pressiesindaja AFP-le.

Katalaanide seas pole iseseisvuse küsimuses üksmeelt

Katalaanid on iseseisvuse küsimuses sügavalt lõhenenud ning ehkki enamik katalaane on pooldanud iseseisvusreferendumi korraldamist, jäid paljud Hispaania koosseisu jäämist toetavad katalaanid hääletuselt eemale, sest Hispaania põhiseaduskohus oli selle ebaseaduslikuks kuulutanud.

Viimase nädala jooksul on nii iseseisvuse toetajad kui ka selle vastased korraldanud suurmeeleavaldusi, ilmestades katalaanide lõhestatust iseseisvuse küsimuses.

Hispaania keskvalitsuse ja Kataloonia võimude vastasseisus on kaalul eurotsooni suuruselt neljanda majanduse tulevik.

7,5 miljoni elanikuga Kataloonia annab Hispaania majandustoodangust viiendiku ja selle majandus on umbes Portugali suurune.

Piirkonna eraldumise korral kaotaks Hispaania 16 protsenti elanikkonnast, veerandi ekspordist, viiendiku majandustoodangust ja sadade kilomeetrite ulatuses Vahemere rannikualasid. Regioonil on ka oma keel, mida suruti maha kindral Francisco Franco 1939. kuni 1975. aastani kestnud diktatuuri ajal.

Kataloonial on juba ulatuslik autonoomia haridus-, tervishoiu- ja politsei valdkonnas, kuid selle juhid soovivad autonoomiat suurendada, sest nende hinnangul antakse keskvõimule rohkem, kui sealt vastu saadakse.

2014. aastal korraldas Kataloonia mittesiduva rahvaküsitluse, mille tulemusena toetas 80 protsenti hääletanutest iseseisvust, ehkki 6,3 miljonist hääleõiguslikust inimesest osales vaid 2,3 miljonit.