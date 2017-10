Türgi kohus mõistis Soome kodanikust ajakirjaniku Ayla Albayraki süüdi "terroristliku propaganda levitamises". Tegemist on esimese korraga kui Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikust ajakirjanik Türgi kohtu poolt vangi mõistetakse. Kohtuotsus tehti tagaselja, sest Wall Street Journali Istanbuli toimetuses töötav Albayrak viibib praegu New Yorgis.

Ajakirjandus- ja sõnavabaduse puhul on Türgi arengus muret tekitavaid iseloomujoon, kommenteeris Soini Yle teatel ja tunnistas, et Soome kodanikust ajakirjanikule Ayla Albayrakile määratud kohtuotsus on selle arengu üks tagajärgedest.

Soini kinnitusel on ajakirjanduse problemaatilisest olukorrast Türgi riigijuhtidele räägitud ning seda öeldakse neile ka edaspidi.

"Vaatame, millal see võimalus oleks. Ma olen inimõigusi puudutavaid küsimusi esile tõstnud - viimati New Yorgis, kui rääkisin [Türgi välisministrile Mevlüt] Cavusoglule, et Türgis peaks teostama õigusriigi põhimõtet," selgitas ta.

Soini rõhutas, et Albayraki juhtumisse suhtutakse välisministeeriumis tõsiselt, kuid kõikidest detailidest ei saa avalikkuses rääkida.

"Kuigi olukord pole rahuldav, ei usu ma, et Türgi soovib kõigist välismaistest ajakirjanikest lahti saada, see ei ole mõistlik. Ajakirjanduse seisukohalt on olukord problemaatiline, seda tuleb neile öelda ja seda on ka öeldud," lausus välisminister.

Soome saatkond on kontaktis nii Türgi võimude kui ka ajakirjanikuga

Soome välisministeeriumi pressiteenistus teatas kommentaariks, et Soome kodanikust ajakirjaniku suhtes langetatud kohtuotsusest ollakse teadlikud ning juhtumiga tegeleb praegu Soome suursaatkond Ankaras.

"Suursaatkond Ankaras on kontaktis kohalike inimeste ja võimuesindajatega," ütles Ylele välisministeeriumi pressiesindaja Harri Kilpi.

Kilpi sõnul on räägitud ka ajakirjanik Ayla Albayraki endaga.

"Isikuandmete kaitsest tulenevatel põhjustel ei saa me rääkida mingitest juhtumit puudutavatest asjaoludest avalikult," lisas pressiesindaja.

IPI Soome juht: ajakirjanike olukord Türgis on katastroofiline

Organisatsiooni International Press Institute (IPI) Soome esimehe Kaius Niemi hinnangul on ajakirjanike olukord tänases Türgis katastroofiline.

Samuti ei näe ta märke sellest, et olukord võiks kuidagi paraneda. Niemi arvates läheb vaja palju rahvusvahelist survestamist nii EL-i kui ka Soome valitsuse poolt, et olukorda kuidagigi normaliseerida.

"Türgi eesmärgiks on takistada ka välismaise meedia heaks töötavatel ajakirjanikel Türgi territooriumil tegutsemist takistada ja teha seda esitades inimestele süüdistusi ning mõistes neile tagaselja kohtuotsuseid," sõnas Niemi.

Yle ajakirjanik Sanna Raita-aho on teinud aga põhjaliku ülevaate sellest, kuivõrd keeruline on ajakirjanike, sealhulgas välismaiste ajakirjanike, töötamine tänapäevases Türgis.