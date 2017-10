Lapsevanema sõnul viidi Narva koolist õpilasi direktori poolt hääletama

Anonüümsust palunud lapsevanem rääkis ERR-i raadiouudistele, kuidas kooli töötaja mõjutas tema last koolijuhi poolt hääletama.

"Laps ütles, et meid viiakse autoga valimistele. Mina küsisin, et kuidas siis nii. "Jah nii," vastas laps. Sellega tegeles vahetult kooli õppealajuhataja. Ta kutsus lapsi ühekaupa koridori ja tegi ettepaneku hääletada koolidirektori poolt," rääkis lapsevanem.

"Otsene agitatsioon toimus koolis kahe nädala jooksul. Laps ei tahtnud sellepärast isegi kooli minna, sest iga tunni alguses räägiti, kelle poolt peab konkreetselt hääletama. Lapsed jagati gruppidesse ja viidi autoga elukohajärgsesse valimisjaoskonda. Lapsi sõidutati jaoskondadesse terve päeva jooksul ja nad hääletasid koolidirektori poolt," lisas ta.

Lapsevanema sõnul argumenteeriti koolijuhi poolt hääletamise vajalikkust murega kooli tuleviku pärast.

Narva täiskasvanute kooli direktori kohusetäitja Jelena Kavruse jaoks tulid lapsevanema väited täieliku üllatusena.

"Isegi ei tea. Imelik. See pole saladus, et ma kandideerin valimistel, aga et organiseeritult. No lõpetage. Ma isegi ei aima, kes pedagoogidest võis lapsi minu poolt hääletama viia," kommenteeris Kavrus.

Teisipäeval laekus Narvast ridamisi teateid valijate võimalikust mõjutamisest. See puudutas nii koolilapsi kui ka täiskasvanuid.

Tartu ülikooli Narva kolledži direktori Kristina Kallase sõnul meenutab olukord Narvas Ukraina valimisi.

"Kui ma 2014 Ukrainas valimisi vaatlesin, siis olin siiralt šokis sellest, mida nägin. Hääli osteti, administratiivressurssi kasutati maksimaalselt. See kõik on täpselt sama mudel, täpselt sama suhtmine, täpselt sama poliitiline kultuur, mida Ukrainas nägin. Lihtsalt mind šokeeris eile Narva puhul see, et see toimub minu riigis," rääkis Kallas.