Venemaa ei välista, et nõuab USA diplomaatide arvu suuremat kärpimist

Venemaa välisministeerium ei välista, et annab korralduse kärpida USA diplomaatilise esinduse töötajate arvu Venemaal 300 inimeseni või alla selle, teatas kolmapäeval uudisteagentuur RIA Novosti viidates välisministeeriumi Põhja-Ameerika osakonna juhile Georgi Borissenkole.

Juulis nõudis Moskva, et USA vähendaks oma diplomaatilise esinduse töötajate arvu umbes 60 protsenti ehk kokku 455 inimeseni, vahendas Reuters.

Tegemist on Moskva vastusammuga diplomaatilises tülis, mis on algselt seotud Barack Obama administratsiooni poolt eelmise aasta detsembris kehtestatud sanktsioonipaketiga, millega karistati Venemaad USA valimistesse sekkumise ning USA diplomaatide väidetava ahistamise eest.

Augustis vastas omakorda uuesti Washington ja andis korralduse sulgeda Venemaa San Francisco konsulaat ning kaks haru Washingtonis ja New Yorgis. Moskva süüdistas USA-d rahvusvahelise õiguse rikkumises ja väitis, et Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) läbiotsimised Vene kaubandusesinduses on täiesti vastuvõetamatud ja halvendavad veelgi kahepoolseid suhteid.

Borissenko sõnul oli Moskva juulikuise nõudmise mõtteks, et Venemaal tegutsevate USA diplomaatilise esinduse töötajate arv oleks võrdne USA-s tegutsevate Venemaa diplomaatiliste esinduse töötajate arvuga. Tookord olevat sinna hulka arvatud ka Venemaa kodanikud, kes töötasid New Yorgis, kuid ÜRO juures.

"See, et me võtsime suvel arvesse inimesed, kes töötasid Venemaa ÜRO esinduse juures, oli hea tahte avaldus," rõhutas ametnik.

"Kui nad seda ei hinda, siis on meil täielik õigus kärpida USA diplomaatide arvu," lisas ta ja väitis, et kui ÜRO juures töötavad Venemaa esindajad välja jätta, oleks tasakaalu tagamist silmas pidades vaja vähendada Venemaal USA diplomaatilise esinduse töötajate arvu kolmesajani või alla selle.