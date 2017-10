Politsei ei leidnud haiglajuhtide kampaanias süütegu

Eile teatas hea valimistava valvur Alari Rammo, et neile laekus kaebus nii Pärnu haigla juhi Urmas Sule kui ka Narva haigla juhi Olev Sillandi suhtes, kes olevat teinud haiglas töötajate seas kampaaniat.

Politsei kummagi haigla juhi kampaanias süüteo koosseisu ei leidnud.

"Jah, me oleme mõlemat juhtumit kontrollinud, aga süüteo koosseisu ei leidnud," sõnas politsei ja piirivalveameti korruptsioonikuritegude büroo komissar Remo Perli "Aktuaalsele kaamerale".

Samas soovitas politsei inimestel pöörduda otse nende poole.

"Siinkohal tahaks öelda neile inimestele, kes on osalenud neil koosolekutel ja tunnevad, et nende otsust on mõjutatud kõrvalseisja poolt või pakutud mingit hüve või vara otsuse tegemisel, et nad annaksid meile sellest teada," ütles Perli.