Peaminister Jüri Ratas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et Keskerakond ei kavatse lasta kooseluseaduse tühistamise algatusel valitsuskoalitsiooni lõhkuda, lisades, et praegune koosseis selles vaidluses otsusele ei jõua.

"Arvan tõesti, et selles riigikogu koosseisus ma ei näe, et kooseluseaduse aspekt liiguks ühte või teise suunda, et ta liiguks tühistamise suunda või ta liiguks rakendusaktide vastuvõtmise suunda. Seda poliitilist jõudu ma ei näe hetkel vähemalt minu tunnetuse kohaselt," ütles Ratas.

Ta lisas, et praegu on Keskerakonna soov, et koalitsioon Isamaa ja Res Publica Liidu ja sotsiaaldemokraatidega kestaks järgnevate korraliste valimisteni.

Keskerakond ei ole seni selget positsiooni hääletuse suhtes võtnud. Ratase sõnul erakonna fraktsioon hääletuseks oma seisukoha siiski kujundab. Kooseluseadus on riigikogu päevakorras neljapäeval, kuid ilmselt lükkub hääletus edasi, kuna sellele eelneb Ida-Virumaa olukorra arutelu riiklikult tähtsa küsimusena.

Kooseluseaduse tühistamise vastu on kindlalt sotsiaaldemokraadid.