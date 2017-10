Allikas: Trumpi endine nõunik ei anna senati luurekomisjonis tunnistusi

Page sattus kriitika alla eelmisel aastal, kui tuli välja, et ta oli 2016. aastal Moskvas kohtunud Venemaa presidendi Vladimir Putiniga seotud inimestega, vahendas Politico.

Page eitas, et sellised kohtumised toimusid. Trumpi kampaania aga distantseeris ennast nõunikust ning teatas, et Page ja Trump pole kunagi kohtunudki.

Page pälvis tähelepanu ka sel aastal, kui tuli välja, et ta on olnud FBI uurimise all seoses tema sidemetega Vene luuretöötajaga 2013. aastal New Yorgis. Ühtki süüdistust Page'ile sellega seoses ei esitatud ning juhtum leidis aset aastaid enne seda, kui ta Trumpi kampaania juurde sattus.

Pole teada, kas komisjon on juba saatnud Page'ile ametliku kutse tunnistusi andma minna.

Page pole allika sõnu kommenteerinud ning luurekomisjon keeldus seda tegemast.

Senati luurekomisjon on otsinud dokumente ja tunnistusi Trumpiga seotud inimestelt, nende hulgas Page'ilt, kuna uurib, kas Venemaa püüdis manipuleerida ja sekkuda 2016. aasta presidendivalimistesse.

Komisjon on pidanud juba mitme praeguse Valge Maja ja Trumpiga seotud ametniku kuulamisi. Teiste hulgas on üle kuulatud Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner ning Trumpi poeg Donald Trump jr.

Komisjon on näidanud üles huvi endiste Trumpi kampaanialiikmete intervjueerimise suhtes ka seetõttu, et selgitada välja, kas ja kuidas venelased püüdsid imbuda Trumpi lähiringi valimiste ajal.

Luurekomisjoni juht Richard Burr ja asejuht Mark Warner on ähvardanud sundida tunnistusi andma kõiki ametnikke või Trumpiga seotud inimesi, kes püüavad seda vältida.