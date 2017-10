Mikser Kataloonia referendumist: ministeerium võinuks vägivalda taunida

"Kuigi välisministeeriumi kõige esimene avaldus tol pühapäevasel päeval oli tehtud vastusena meediapäringutele, mis käsitlesid Eesti suhtumist referendumi läbiviimisse ja selle võimalike tulemuste alusel tehtavatesse otsustesse, siis vaatamata sellele, jah, kindlasti, oleks võinud ja isegi pidanud ka selles avalduses sisalduma viide aset leidnud vägivaldsetele intsidentidele," ütles Mikser.

Välisminister lisas, et vahepeal kõlanud etteheited nagu välisministeerium või tema isiklikult ei oleks tol päeval oma selget seisukohta selles küsimuses väljendanud, ei vasta tõele.

"Võite seda ise lugeda järgmisel päeval ilmunud Eesti Päevalehe paberväljaandest, kus ma ütlen juba 1. oktoobri kuupäeval, et me soovime, et Hispaania põhiseadusliku korra tagamine toimuks vägivallatult, situatsioon on murettekitav ja ma loodan, et lähipäevadel leiavad osapooled võimaluse dialoogiks," ütles Mikser riigikogu ees.

"Kindlasti ma jään ka selle üleskutse juurde, et milised tahes saavad olema poliitilised otsused ja arengud, vägivallast tuleb hoiduda, vägivald ei ole kindlasti osa lahendusest," lausus välisminister.