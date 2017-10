Kahjuks peab alustama järjekordse tõdemusega, et debatis, mis puudutas selge naiste ülekaaluga Tartu linna, osales seitse keskealist meeskandidaati, ainsaks eristavaks märgiks sotside punane lips.

Samas aga tahaks positiivselt esile tuua saatejuhte, kes ei olnud see kord mitte ainult modereerijate rollis, vaid suutsid teravate küsimustega provotseerida ja tekitada evelust nii publikus kui ka saatekülaliste seas. Samas tasuks tulevikus mõelda publiku kaasamise peale – kasvõi anda neile näiteks rohelise ja punase poolega paberilehed, mida publik saab siis kõneleja jutu ajal näidata selle märgiks, kas nad nõustuvad kõneldava jutuga või ei.

Kõik osalejad olid väga osavad oma programmipunktide väljatoomises. Nad tegid seda soravalt ja kindlalt. Kodutöö oli tehtud. Väga kahju lihtsalt, et nii mõnigi kord juhtus see küsimuse ignoreerimise hinnaga.

Arutleti sisuliste teemade üle: tselluloositehas, Arena hoone, transpordiküsimused, suhted keskvalitsusega ja Tartu identiteet, lasteaiatasud, tudengid ja Tartu teaduspotsentsiaal. Nendes teemades olid kõik tugevad, aga eriti tasuks esile tuua linnapead Urmas Klaasi, kes andrusansiplikult suutis esile tuua fakte ja kõige selgemalt kaitsta oma programmi. Teda võib kindlasti nimetada üheks debati võitjatest.

Nagu ikka, toimus ka saates pidev vastandumine nii isikute, erakondade kui ka koalitsiooni ja opositsiooni tasemel. See on aga poliitika olemuses. Ning selles ei ole midagi halba. Kuid lubage mul seda lihtsustatult seletada ühe poliitilise teooria näitel.

Antud teooria väidab, et kõik isikud käituvad selles võtmes, mis oleks neile kõige kasulikum. Ja hetkel on poliitikute huvides eelkõige saada hääli. Ja oma huvi väljendamiseks kasutavad nad erinevaid lugusi, sest need huvitavad inimesi. Seega on loogiline, et koalitsioonierakonnad väidavad, et kõik on hästi ning opositsioon väidab pidevalt, et kogu süsteemi tuleks muuta (eriti ilmekalt antud debatis avaldus see lasteaiatasude puhul). See seletab, miks antud debatis kõik isikud hakkasid loetlema enda lubadusi (ja saavutusi).

Aga inimesed ei otsusta ainult valimisprogrammide põhjal. Oma osa mängib ka see, et inimesed on eelkõige emotsionaalsed, mitte ratsionaalsed olendid. Ja ülalmainitud lugude jutustamine mõjutab inimeste emotsioone.

Emotsioonidele mängis kõige paremini Aivar Riisalu, kes mitu korda sekkus vahele ja tõi negatiivselt esile nii Ansipit kui ka Reformierakonda. Miks ta seda tegi? Sest see oli tema huvides! Ta eristus teistest ja jäi meelde – eriti hetkel, kui ta väitis transpordiküsimuse ajal, et Tartu linnal pole vaja kaasta eksperte, vaid piisab sellest, kui tema sõidab terve linna läbi. Aivar Riisalu võib pidada teiseks võitjaks antud debatis.

Poolnaljatledes võib ka öelda, et rõõm on kuulda, et Tartus on ehitamine kordi odavam kui mujal – kuidagi teisiti ei saa seletada Tartu tulevast ehitusbuumi, mis kindlasti ei jää tulemata, kui kõik kandidaatide lubadused teoks tehakse.

Kokkuvõtlikult oli tegemist hea debatiga, kus sisukas ja emotsionaalne pool olid kenasti tasakaalus. Osalejad olid oma erakonna ja valimisliidu programmid küll selgeks õppinud, kuid kahjuks puudusid neis lennukad ja värsked ideed.

Loodan, et antud lühike ülevaade aitab lugejatel, kes pole veel jõudnud või soovinud, teha valik. Tuletan ka meelde, et absentism ja boikott on ka valikud (aga seda eelkõige neile, kes teavad nende terminite tähendust ja erinevust). •

Valimisdebatti saab järele vaadata siit: