Kuigi kataloonlaste iseseisvuspüüdlused on saanud ka Eestis väga suure avaliku tähelepanu osaks, kuid see pole ainus kord lähiajaloos, kui maailmas uusi riike luua tahetakse või kui need tekivad. Miks jäi Eesti Kataloonia küsimuses Hispaania poolele? Kui paljudele rahvastele jagub oma riiki? Kas Kataloonial või näiteks Šotimaal on õigus lahku lüüa?

Kirjus üleilmses poliitikas lähtutakse rahvusvahelistest kokkulepetest. Loodud on ka üleilmsed organisatsioonid, mis peavad hoidma rahu ehk olema konfliktiolukordades läbirääkijad; jälgima inimõiguste kaitset ja vajadusel astuma nõrgemate eest välja.

Kui määrav on rahvuste enesemääramise õigus ja miks see praegu Kataloonia kontekstis välja ei paista? Millistel tingimustel saab seada seda nõrgemaks kui riikide territoriaalse terviklikkuse tähtsust?

Kas Eesti saatuse ja iseseisvumise teema saab siin olla mingiks paralleeliks?

Neil teemadel arutleb tänane "Suud puhtaks", mis algab ETVs kell 20.45 ja jätkab põhiaruteluga kell 21.40. Stuudios on lisaks Eesti välispoliitika kujundajatele ka hispaanlane, katalaan, õigusteaduse spetsialistid ja hispaania kultuuri tundjad.

Täna esitas Vabaerakond riigikogus samal teemal küsimuse ka välisminsiter Sven Mikserile.

"Võite seda ise lugeda järgmisel päeval ilmunud Eesti Päevalehe paberväljaandest, kus ma ütlen juba 1. oktoobri kuupäeval, et me soovime, et Hispaania põhiseadusliku korra tagamine toimuks vägivallatult, situatsioon on murettekitav ja ma loodan, et lähipäevadel leiavad osapooled võimaluse dialoogiks," ütles ta riigikogu ees ning tunnistas, et esimene sõnum välisministeeriumilt jäi puudulikuks.

Kataloonia referendum pole kaugeltki ainus iseseisvuspüüdlus, mis viimastel aastatel rahvusvahelise uudiskünnise on ületanud. Paar nädalat tagasi toimus referendum ka Iraagi Kurdistanis. Rahvahääletusel osales üle 70 protsenti elanikest, kellest omakorda üle 90 protsenti ka iseseisvust toetas. Kurdistani referendumi on Iraagi keskvõim hukka mõistnud ning selgelt on sellele vastu olnud Kurdistani naabrid ja maailma suurriigid.

2014. aastal toimus Šotimaal iseseisvusreferendum, milles jäi 55 protsendiga selgelt peale eraldumisvastaste hääl. Erinevalt Kataloonia referendumist oli Šoti rahvahääletusel ametlik staatus ja (korraldamiseks) Ühendkuningriigi keskvalitsuse nõusolek.

2011. aastal toimus referendum ka Lõuna-Sudaanis, mis viis samal aastal Lõuna-Sudaani rahvusvaheliselt tunnustatud eraldumiseni Sudaanist.

Rahvaste enesemääramispüüded pole (seega) lõppenud meie endi iseseisvumisega. Kui paljudele rahvastele jagub oma riiki? Eesti ei pääse ka oma seisukoha väljaütlemisest.