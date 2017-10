Fotod | Tühjad letid: Prisma kliente nörritab pidev kaubapuudus

Prisma jaeketi kliendid on juba mitmeid nädalaid kurtnud tükati nõukogudeaegset poesaali meenutava vaatepildi üle, mida tühjad letid silme ette toovad. Prisma möönab, et probleem on, kuid lubab, et peagi olukord paraneb.

Prisma kliendid on sel sügisel pidevalt seisnud silmitsi olukorraga, kus õhtul või hommikul poodi minnes on letid esmatarvilikust toidukaubast tühjad: puudu on sortimendi kaupa nii piima- kui lihatooteid, võist rääkimata.

Samuti on ajuti tekkinud pikki tühje lette tööstuskaupade valikus.

Nii on hakatud spekuleerima, kas Lidli tulek on pannud Prisma Eesti turgu hülgama või on ettevõttel tekkinud makseraskused oma tarnijate ees.

Prisma kommunikatsioonijuht Piret Lankots lükkab need kahtlused tagasi, öeldes, et Prisma ei ole oma poode sulgemas ega ole ka makseraskustes.

"Tühjad letid on meie poodides loodetavasti peagi kaduv nähtus, kuna oleme oma sortimendi uuendamisega lõpusirgel. Peamine mure on olnud meil tarbekaubaga. Just tarbekaupade sortimendi uuendamine on sel aastal põhjustanud olukordi, kus osadelt riiulitelt on vana kaup tõstetud juba uude kohta, aga uus kaup, mida näiteks tarbekauba osas ostame järjest enam Soome emafirma kaudu, pole veel kohale jõudnud," põhjendab Lankots.

"Oleme kulude kokkuhoiu eesmärgil loobunud öösel abis olnud kaubaväljapanijatest."

"See muudatus on põhjustanud meie poekeskkonnas puudujääke, mille üle ei rõõmusta ka me ise. Samas on poes praegu käsil ka hooajakaupade vahetamine, kuna teeme ruumi talvekaubale - kelkudele, suuskadele, soojadele riietele jne. Loomulikult on sellise suure hüpermarketi puhul tulnud ette ka olukordi, kus kaup on jäänud seisma meie lattu ja seda lihtsalt ei jõuta õigeaegselt välja panna," möönab Lankots.

Toiduriiulite kohatist tühjust põhjendab Lankots aga Prisma muutunud töökorraldusega.

"Toiduriiulitel käib poe lahtioleku ajal pidev kauba väljapanemine, aga oleme kulude kokkuhoiu eesmärgil loobunud öösel abis olnud kaubaväljapanijatest ja see võib olla üks põhjus küll, miks laos olevat kaupa lihtsalt õigeaegselt vahel välja panna ei jõuta," selgitab Lankots.