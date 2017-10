McDonald's katsetab esimest korda veganburgerit, test leiab aset Soomes

"Otsustasime katsetada nõudlust veganburgeri järele esialgu vaid ühes kohas. Tampere on testi jaoks sobiva suurusega linnaks ja seal on meil viis restorani," selgitas McDonald'si Soome turundusjuht Christoffer Rönnblad Yle teatel.

Ettevõte on kasutanud tamperet varemgi testlinnana.

Veganburger on täielikult Soome kohalik toode - idee taga on soomlastes tootearendajad ning selle rahvusvahelise levitamise üle ei otsustata Soomes. Seega hetkel saab McDonald'si veganburgerit ainult Tampere linnas, mitte näiteks New Yorgis või Stockholmis.

Ettevõtte ingliskeelses pressiteates märgitakse, et müük on seni läinud hästi ja et on võimalik, et veganburgerit hakatakse edaspidi pakkuma ka teistes Soome restoranides.

"Vastuvõtt on olnud eriti positiivne. Test kestab 21. novembrini ja seejärel teeme otsuse, kas toode tuleb ka mujal Soomes müügile," rääkis Rönnblad.

Kõik "taimetoitlased" ei ole veganid, sest viimaste puhul on tegu inimestega, kes ei söö ühtegi loomset päritolu toodet - ei liha-, kala-, muna– ja piimatooteid ega ka teisi elusolendite saadusi nagu näiteks želatiin ja mesi.

Veganburger erineb seega tavalisest taimse kotletiga hamburgerist, mida McDonald's on pakkunud juba viis aastat, järgnevatel põhjustel:

1. sellel on sajaprotsendiliselt taimne kotlet ehk sojakotlet;

2. kukli vahel ei ole juustu;

3. kaste ei sisalda muna.

Soome sotsiaalmeedias on jagatud ka fotosid uuest veganburgerist.