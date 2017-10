Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs ütles, et keegi teatas, et hotell Olümpia bussipeatuses on kahtlane kohver.

Teade tuli kell 16.10. Pommirobot kontrollis kohvri sisu ja selgus, et selles oli prügi.

Veidi enne kella 17 avati tee taas liiklusele.

Täna kell 16.10 teatati, et Tallinna kesklinnas on Hotell Olümpia lähedal ühistranspordipeatuses järelevalveta must kott. — Päästeamet (@paasteamet) October 11, 2017