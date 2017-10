Juulist jõustunud aktsiisitõus tõi peaaegu kohe kaasa õlle hinnatõusu poelettidel, kuid maksuameti andmed näitavad, et seni on kauplused tegelikult hoopis juurdehindlust tõstnud ning müünud peamiselt vana hinnaga soetatud laovaru.

Maksuameti andmetel oli juuli alguseks soetatud laovaru, millest jätkuks umbes kolmeks kuuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maksuameti teabeosakonna juhataja Janek Leis ütles, et tegelikult on turul vana aktsiisiga õlut praegugi.

"Vaatame, et varuti kolme kuu maht, siis nii juulis kui augustis on juurde ostetud kuskil 20-30 protsenti, mis tähendab, et sellest kolmest kuust jätkub kauemaks," sõnas ta.

Prisma jookide osakonna kategooria juht Terje Sahk märkis, et teatud ariklid on nüüdseks läbi müüdud.

"Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu hinnangul on see, et vanad varud pandi müüki juba uue ja kõrgema hinnaga, mõistetav."

"Prognooside tegemisel on lähtutud eelneva perioodi müükidest ja käibekiirusest. Täna kliendid enam ei osta endises tempos alkohoolseid jooke ja seetõttu ei oska ka prognoosida, kui kauaks neid varusid jätkub," lausus Sahk.

Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu hinnangul on see, et vanad varud pandi müüki juba uue ja kõrgema hinnaga, mõistetav, sest kaupmehe eesmärk ongi võimalikult suurt kasu teenida.

"Jah, olid kolme kuu varud, aga need olid ettevõtete lõikes väga erinevad. Olid ettevõtted, kes tegid väga suure varu, kel palju laopinda ja käibevahendeid. Ja oli ettevõtjaid, kel pole suurt tsentraalset laovaru ja kes hakkasidki müüma selle kõrgema aktsiisiga. Kui juba ühtedes poodides hind tõusis, ega siis pole teistelgi poodidel põhjust odavamalt müüa," selgitas Josing.

Rimi ostudirektor Margus Amor sõnas, et müügihind ei sõltu otseselt laovaru suurusest, vaid turuhinnast.

"Kui mina olen tänasest riiklikust alkoholipoliitikast õigesti aru saanud, siis eesmärk oligi läbi aktsiiside müügihindu tõsta ja läbi selle tarbimist vähendada," nentis ta.

Terje Sahk Prismast lisas, et kõiki artikleid ei suudetagi varuda - varuti kõige populaarsemaid tooteid, mida kliendid olid seni eelistanud osta.

"Aktuaalne kaamera" pöördus kommentaari saamiseks ka Selveri poole, kuid Selver keeldus sel teemal igasugustest kommentaaridest.