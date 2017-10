Ka sellest summast katab umbes poole riik, ülejäänu peab tulema linnalt ja selle ettevõtjatelt. Turismimaksuga esialgu ei arvestata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Linna ja maaakonna ettevõtjad jagunevad kaheks. Osa hakkab lennukiga Pärnusse saabuvatest turistidest otsest kasu saama, kui need näiteks spaas käivad või golfi mängivad.

Aga turistide arvu kasv elavdab majandust laiemalt ja nii mõjutab see kaudselt kõiki. Kui suurt panust ettevõtjatelt lennuvälja käigushoidmisel oodatakse, seda alles arutatakse.

"Pärnu linn julges volikogu tasemel võtta omalt poolt selle lepingu vastu teadmises, et nende taga on Pärnu aktiivsed ettevõtjad, kes siis juba praegu saavad alustada müügitööd oma välismaistele partneritele, et aastal 2020 võib Pärnu lennujaam vastu võtta siia saabuvaid tšarterlende," selgitas Pärnus kandideeriv majandusminister Kadri Simson.

"Ettevõtjate abi Pärnu linnale on see, et nad toovad siia lennukeid, kes maksavad maandumistasusid ja siis ei ole kulu suurem, kui ta on riigile täna Tartus või Kuressaares," lisas minister.

Estonia Spaa juhi Andrus Aljase sõnul algavad ettevõtjatel nüüd huvitavad päevad ja võimalusi on palju.

"Ettevõtjate kulutused on ikkagi eelkõige seotud sellega, et need lennud toimuksid ja inimesed lennukiga siia tuleksid. Ettevõtjad kindlasti otseselt infrastruktuuri ei tahaks üleval pidada, vaid meie tahame ikkagi läbi ühise turunduse seda projekti toetada. See on ettevõtjate ühine seisukoht, et turismimaksuga me nõus antud kontekstis ei oleks. Hetkel seda võimalustki ei ole," nentis Aljas.

Aljas ütles, et mingit sundust ei tule, vaid enamik ettevõtjaid kindlasti mõistab lennujaama kasulikkust ja on nõus vabatahtlikult panustama. Riik annab lennuvälja ülalpidamiseks aastas 400 000 eurot, Pärnu linn niisama palju, eeldatavalt siiski vähem.

"Kui suur see summa hakkab olema, seda otsustab Pärnu linnavolikogu. Jah, see tuleb Pärnu linna eelarvest, aga millised saavad olema need katteallikad, nendest me veel räägime," ütles linnapea Kosenkranius.