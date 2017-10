Inimkonnal puudub kogemus, mis juhtub, kui mõned firmad kasvavad nii suurteks ja keerulisteks, et neis tärkab iseseisev elu, mis tallab elama õppides kohmakalt riikide huvidel. Kindel on aga see, et mäesuuruste kollidega võitlemiseks enda isakonnana õhu ahmimisest lihtsalt ei piisa, nendib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.