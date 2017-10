Hispaanias on kolmapäeval põhiteema olnud see, kas Kataloonia kuulutas iseseisvuse välja või mitte. Kui kohalike inimeste jutud kokku võtta, siis pinged on veidi leevenenud, aga segadus tuleviku osas suurenenud, rääkis Barcelonas viibiv ERRi korrespondent Epp Ehand.

Iseseisvumismeelsed inimesed, kes olid teisipäeva õhtul kogunenud Kataloonia parlamendi juurde, rõõmustasid oma presidendi Carles Puigdemonti jutu peale iseseisvusest ja jäid mõtlikuks, kui selgus, et siiski mitte kohe, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mina oleksin seda teinud teistmoodi, palju kiiremini. Aga mida oleme teinud - oleme näidanud Euroopale, et oleme andnud Hispaania valitsusele viimase võimaluse läbi rääkida selle üle, kuidas me iseseisvume, nii vähemalt sain mina aru," rääkis Jose.

Xavi ja Oscar vastasid küsimusele, kas nad on veidi pettunud, et mitte veidi, vaid palju. "Meid on taas petetud, me oleme löödud, see on läbi," nentisid nad.

Pärast kõne pidamist kirjutasid Kataloonia võimuesindajad parlamendis alla iseseisvusdeklaratsioonile. Kolmapäevane põhiteema on olnud see, mis siis ikkagi Kataloonia parlamendis juhtus ja kuidas seda hinnata. Sama küsimuse saatis Barcelona poole Madridist teele peaminister Mariano Rajoy.

Peaminister tahab teada, kas Kataloonia kuulutas teisipäeval iseseisvuse välja või siis mitte.

Kui kokku võtta see, mida inimesed Barcelonas praegu räägivad, siis pinged on veidi leevenenud, segadus suurenenud ja mis saab, ei tea.

Pensionil raamatumüüja Recaredo Costa istub parlamendi ees pargis ja ütleb, et ei saanud aru, mis eile toimus. Ta ootab poliitikutelt lahendusi, mitte inimeste vahel vaenu süvendamist.

"Kui see oleks juhtunud 1930ndatel, siis oleksime juba kodusõjas. See on selge. Õnneks nii ei ole ja kõikjal rõhutatakse rahu tähtsust. Aga olukord on väga keeruline," sõnas Costa.

David ütles, et tahab Kataloonia iseseisvust, aga seaduslikel alustel. "Ma ei taha maja, mida hakatakse ehitama katusest. Maja ehitatakse vundamendile," lausus ta.

Victoria sõnul on aga see, et praegu ei ole iseseisvust, hea uudis.

"Ma soovin, et kõigil oleks tööd ja kõik saaksid rahulikult elada ja igaüks saaks vabalt väljendada oma seisukohta. Siis saab kõik korda seada kõigile parimal moel," ütles ta.