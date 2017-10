Mihhail Korb samastas Kataloonia referendumit Krimmi omaga

Saatejuht Urmas Vaino küsis Korbi käest, et milliseid erisusi näeb ta Kataloonia referendumi ja Krimmi referendumi vahel.

"Mõlemas kohas avaldasid inimesed oma arvamust. Täpselt samamoodi. Inimesed tulid ja ütlesid oma arvamuse," vastas Korb.

Vaino täpsustas ja küsis, kas Krimmi referendum oli okei. Korb ültes, et jah: "Samamoodi, nagu Kataloonia referendum oli okei."

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson sekkus ja lausus, et Krimmi referendum toimus okupatsiooni tingimustes.

"Ma saan, Mihhail, aru, et praegu enne kohalikke valimisi ei saagi sa teisiti ilmselt väita, aga see on küll olukorra täiesti pea peale keeramine. Võrrelda Krimmi referendumit sellega, mis toimus Kataloonias - isegi [stuudios viibivad] katalaanid ilmselt ütlevad, et see nii ei ole," lisas ta.