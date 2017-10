Suve algul juunis olid vastavad näitajad 50 protsenti kindlasti ja 28 tõenäoliselt; septembris 52 protsenti kindlasti ja 28 protsenti tõenäoliselt.

Tõenäoliselt või kindlasti mitte ei lähe valima 11 protsenti vastanutest (septembris 12 protsenti). Neli protsenti ei oska oma valima mineku kohta vastust anda ning kaks protsenti väidab, et neil puudub valimisõigus. Viimaste näol on tegemist peamiselt Venemaa või mõne muu riigi kodanikega, kes ilmselt ei teagi, et ka neil on õigus kohalikel valimistel valimas käia.

Valimiste lähenedes on kasvanud inimeste valmisolek valima minna.

Eestlastest kavatseb kindlasti valima minna 61 protsenti, muudest rahvustest 53 protsenti; Eesti kodanikest 60 protsenti, Venemaa kodanikest 45 protsenti ja määratlemata kodakondsusega tallinlastest 49 protsenti.

Seekordses küsitluses jääb kindlasti valima minevate vastajate osakaal alla 50 protsendi vaid vanusegruppides 25-34 aastat (49 protsenti) ja 35-49 aastat (48 protsenti). Kõige aktiivsemad on üle 65 aastased valijad: 65-74 aastastest läheks kindlasti valima 73 ning 75-aastastest ja vanematest 84 protsenti.

Valimisaktiivsus on seotud ka vastaja haridustaseme ja sissetulekuga. Kõrgharidusega valijaist läheks kindlasti valima 65, kesk- või kesk-eriharidusega 53 ning alg- või põhiharidusega 52 protsenti.

Ka kõigis erinevates sissetulekugruppides on kindlasti valima minevate vastajate osakaal üle 50 protsendi, ehkki see protsent suureneb sissetuleku kasvades.

Kõige kõrgem on tõenäoline valimisaktiivsus Pirital (kindlasti läheb seal valima 66 protsenti), Kesklinnas (63 protsenti) ja Nõmmel (62 protsenti). Kuid ka kõigis teistes linnaosades kavatsevad kindlasti valima minna enam kui pooled vastanutest.

Kõige aktiivsemad on Vaba Tallinna Kodaniku valijaid (keda pole küll kuigi palju), kellest lubavad valima minna kõik. Kolme erakonna valijate seas on kindlate valijate osakaal üle 70 protsendi: nendeks on Isamaa ja Res Publica Liit (78), Reformierakond (72) ja Eestimaa Rohelised (70). EKRE valijaist läheb kindlasti valima 68, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valijaist 67, Keskerakonna pooldajaist 62 protsenti.

Kõhklevamad on Savisaare Valimisliidu ja Tegusa Tallinna toetajad, kelle seas on kindlasti valima minejate osakaal vaid 43 protsenti.

Täna keskpäeval avalikustab ERR-i uudistetoimetus viimase enne kohalikke valimisi tehtud erakondade ja valimisliitude valimisuuringu. Kell 12 algavas ERR-i veebisaates kommenteerivad uuringu tulemusi sotsioloog Juhan Kivirähk ning ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.