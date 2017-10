Aas eitab Kutseri lindikaasuses mõjuvõimuga kauplemist

Mõne aja eest avalikuks tulnud helisalvestistelt on kuulda, kuidas toona Tallinna linnavalitsuses töötanud Priit Kutserile lubatakse otsida linna struktuuris uus töökoht ning seda juhul, kui Kutser kirjutab lahkumisavalduse, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Kui kirjutad ise avalduse, siis otsime sulle midagi asemele," lubab Taavi Aas ja tõdes samas, et praegu tal sobivat ametikohta ei ole.

Pakkumise teinud tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul ei olnud tegemist mõjuvõimuga kauplemisega ning uue töökoha lubamisega lootis ta vältida võimalikku kohtuskäimist.

"Me pakkusime talle tõepoolset teist ametikohta. Tol hetkel me ei teadnud, et ta kõiki neid kõnelusi ka lindistab ja hiljem ajakirjandusele pakub. Oleks me seda teadnud, me ei oleks talle sedagi pakkunud. Täna me oleme kohtus ja minu eesmärk on selliseid kohtuskäimisi võimalikult vältida," märkis Aas.

Uus ametikoht ei oleks eeldanud avaliku konkursi korraldamist, ütles Aas.

"See sõltub täiesti töökohast. On olemas töökohti, kuhu inimesi saab võtta tööle ainult läbi konkursi. Kõik töökohad linnasüsteemis ei ole sellised," tõdes ta.

Tartu ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter ütles kommentaariks, et põhimõtteliselt pole avaliku teenistuse seadusega keelatud ühel ametikohal ebasobivaks osutunud töötajale teise töökoha pakkumine.

"Selles mingisugust rikkumist kindlasti ei ole. Rikkumise poole hakkab see nihkuma pakutava töökoha osas. Kui selle jaoks asutusel mingisugust vajadust ei ole, siis hakkab tekkima see küsimus, et äkki on tegemist selle avaliku ressursi väärkasutamisega," ütles Ginter.

Kaarel Tarand erakondade rahastamise järelevalve komisjonist ütles, et nn poliitiliste ametikohtade loomine ja nende kasutamine erakonna poliitika ajamiseks, vajadusel ka sisetülide lahendamiseks, ei ole praegu otseselt kellegi vaateväljas.

"Volikogu otsustab, kui suur peab olema linna täitevvõimu koosseis, näiteks millised ametikohad peaksid seal olema. Ometigi sinna luuakse juurde selliseid, mille sisuks ei ole avalike ülesannete täitmine. Minu arvates ei peaks neid olema ei linnade, valdade struktuurides, ega ka ministeeriumides," ütles Tarand.