Politsei otsib Tallinnas kadunuks jäänud 10-aastast Laurat

Politseinikud tegid kindlaks, et tüdruk liikus kella 10 ajal Tallinnas D-terminalist Jõe tänava suunas.

Laural on küll telefon kaasas, kuid see on välja lülitatud. Öösel otsiti last mitmetest paikadest ning info anti edasi ka turvapatrullidele, kuid tüdrukut pole veel leitud.

Laural on seljas tumesinine jope, sinised sukapüksid, tumesinine kooliseelik ja seljas värviliste ruutudega suur koolikott.

Politsei palub kõigil, kes märkavad tüdrukut, teatada sellest hädaabinumbril 112 või infotelefonil 6 123 000.