Operatsioonide juhtimise võtab enda peale riigi uimastite täitevasutus, vahendas BBC.

Politsei teatel on nad alates sellest ajast kui Duterte eelmisel aastal ametisse astus, tapnud narkovastastes operatsioonides 3850 inimest.

Ka jaanuaris kõrvaldas Duterte politsei narkosõjast, nimetades seda korrumpeerunuks, kuid taastas politsei õigused peagi. Tollane kõrvaldamise otsus sündis pärast seda, kui narkopolitsei röövis ja tappis Lõuna-Korea ärimehe.

Duterte valiti presidendiks möödunud aasta suvel ning ta lubas karmi võitlust narkootikumide, kuritegevuse ja korruptsiooni vastu.

Tema poliitika kohtuväliste tapmiste näol on aga toonud kaasa laialdase rahvusvahelise hukkamõistu ning ka kriitika Filipiinidel.

Septembris osalesid tuhanded inimesed narkosõja vastasel meeleavaldusel. Samas tuhanded võtsid osa ka Dutertet toetavatest meeleavaldustest.

Käesoleva aasta suve kõige vastuolulisem juhtum narkovastases sõjas oli 17-aastase poisi tapmine Caloocanis 16. augustil.

Politsei selgitas, et poiss jooksis nende eesti ära ja avas nende pihta tule, mistõttu pidi politsei ta maha laskma. Poisi vanemate sõnul ei olnud tal aga narkootikumidega mingit pistmist.

Pealtnägijate sõnul püüdis politsei relva poisi kätte toppida ning turvakaamera videost on näha, kuidas politsei poissi lohistab, mis on vastuolus väitega, et ta ära jooksis.

Selle juhtumi järel teatas politsei, et 1200 pealinna Manila politseinikku saavad ümberõppe ning suunatakse teistesse üksustesse tööle.

Kuigi Dutertel on endiselt laialdane toetus, näitas möödunud nädalavahetusel avaldatud arvamusküsitlus, et usaldus ja rahulolu presidendi suhtes on langenud tema ametiaja madalaimale tasemele.