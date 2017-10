Viimase kuu aja jooksul on Keskerakonna toetus valimiskampaania mõjul kasvanud ning ületas oktoobris septembrikuist toetust viie protsendipunkti võrra.

Langevas joones liikus pealinnas aga Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide reiting. Reformierakond on valimisõigust omavate tallinlaste seas teisel kohal 15 protsendi ning kolmandal kohal Sotsiaaldemokraatlik Erakond üheksa protsendi suuruse toetusega. Valimiskünnise ületaks kindlalt ka EKRE kaheksa protsendiga.

Täpselt viie-protsendise valimiskünnise piiri peal on endiselt Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) toetus. Napilt jääks künnise alla Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn nelja protsendi suuruse toetusega.

Valimiskünnise alla jääksid kindlalt nii Eestimaa Rohelised (kolm protsenti), valimisliit Vaba Tallinna Kodanik (kaks protsenti) kui ka ülejäänud erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid.

Kui võtta aluseks vaid need vastajad, kel on olemas valimiseelistus ja kes lubavad kindlalt ka kohalikel valimistel valida, oleks Keskerakonna toetus 48 protsenti. See number võib olla isegi täpsem tegeliku valimistulemuse prognoosimisel, sest viimaste kohalike valimiste tulemused on näidanud, et küsitlustes kindlalt valima minna lubajate ja tegelik valimisaktiivsus on üsna sarnane.

Tänu oma valijate suuremale aktiivsusele võidavad kindlasti valima minejate seas toetust juurde Reformierakond (17 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (10 protsenti) ning Isamaa ja Res Publica Liit (seitse protsenti). Kindlalt valima minejate seas ületab valimiskünnise kindlalt ka EKRE kaheksa protsendiga.

Künnise alla jääksid nii Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn, Eestimaa Rohelised kui ka Vaba Tallinna Kodanik (kõik kolm protsenti).

Suur erinevus ilmneb vastajate rahvuse pinnal. Eestlastest tallinna valijate seas on selge esimene eelistus Reformierakond 27 protsendiga. Teisel kohal on Keskerakond 18 protsendiga. Järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE võrdselt 15 protsendiga. Võrreldes erakonna üldtoetusega on kõrge, 10 protsenti ka IRL-i toetus eestlastest vastajate seas.

Septembrikuise küsitlusega võrreldes on eestlastest vastajate seas kasvanud toetus EKRE-le, Keskerakonnale ja IRL-ile ning langenud Reformierakonnale ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

Muust rahvusest vastajate seas on ülekaalukas liider Keskerakond 82 protsendi suuruse toetusega. Septembriga võrreldes on Keskerakonna toetus muukeelsete seas kasvanud viie protsendipunkti võrra. Teisel kohal muukeelsete valijate seas on "Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn" kuue protsendise toetusega, kuid nemad on kuu varem tehtud küsitlusega võrreldes oma toetust (Keskerakonnale) kaotanud.

Eelmistel kohalikel valimistel kogus Keskerakond Edgar Savisaare juhtimisel Tallinnas 52,7 protsenti ning said 79-liikmelises volikogus 46 kohta. Ka 2009. aasta kohalikel valimistel kogus Keskerakond Tallinnas absoluutse enamuse ehk 53,6 protsenti toetust. Alla 50 protsendi jäi Keskerakonna toetus Tallinnas viimati 2005. aasta valimistel, kui saadi 41,1 protsenti häältest.

Turu-uuringute AS viis ERR-i uudistetoimetuse tellimusel 2.-10. oktoobrini Tallinnas läbi 1012 vastajaga uuringu, kellest 313 küsitleti omnibussküsitluse raames ja 699 veebiküsitlusega.