Kehtivas õiguses on miinimumtähtaeg 30 aastat ja see on Euroopa Nõukogu liikmesriikide hulgas üks kõige pikematest.

Justiitsministeerium kirjutab kooskõlastamisele saadetud eelnõu seletuskirjas, et kõrge eluaegsest vangistusest ennetähtaegse vabanemise võimaluse miinimumtähtaeg ei motiveeri kinnipeetavaid õiguskuulekalt käituma, sest vabanemisperspektiiv on kauge.

Teine eluaegseid vange puudutav muudatus on see, et seaduse jõustumisel lubatakse eluaegset vangistust kandev kinnipeetav paigutada avavanglasse, kui ta on vangistusest ära kandnud vähemalt 20 aastat.

Kehtivas õiguses on eluaegset vangistust kandva kinnipeetava paigutamine avavanglasse välistatud.

Eelnõuga sätestatakse võimalus vabastada eluaegset vangistust kandev kinnipeetav tingimisi ennetähtaegselt, kui ta on vangistusest ära kandnud vähemalt 22 aastat, millest vähemalt kaks viimast aastat on viibitud avavanglas.

Eluaegsest vangistusest tingimisi ennetähtaegselt vabastatud inimesele asetab seadus kohustuse alluda käitumiskontrollile, et tagada tema turvaline taasühiskonnastamine.

Seni ei olnud seadusandja pidanud käitumiskontrolli vajalikuks, sest uue süüteo toimepanemine saab nii või teisiti kaasa tuua üksnes eluaegsesse vangistusse tagasimõistmise.