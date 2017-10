Allikad: NBC juhid keeldusid avaldamast lugu Weinsteini kohta

NBC Newsi kõrged juhid lükkasid tagasi reporter Ronan Farrow pakutud loo filmiprodutsent Harvey Weinsteini ahistamisjuhtumi kohta, mistõttu viis Farrow selle lõpuks The New Yorkerile.

Augusti keskpaigas oli NBC Newsi kaasautor Ronan Farrow leppinud kokku intervjuu naisega, kes oli valmis kaamera ees, kuigi oma isikut varjates, rääkima sellest, kuidas Harvey Weinstein ta vägistas, vahendas Huffington Post nelja asjaga kursis oleva allika sõnu.

Farrowl oli kogu Weinsteini looga seoses kogutud palju materjali. Märtsis oli ta enda kätte saanud ka audiosalvestise, milles Weinstein tunnistas Itaaliast pärit modelli Ambra Battilana Gutierrezi käperdamist.

Samuti olid Farrowl intervjuud endiste juhtivtöötajate ja assistentidega, kes olid Weinsteiniga koos töötanud. Nemad rääkisid ahistamiskultuurist ja tema toime pandud ahistamistest. Ning nüüd oli tal keegi, kes oli valmis kaamera ees Weinsteini vägistamises süüdistama.

Sel hetkel takerdus Farrow aga NBC Newsi käskkirja taha. Nelja allika sõnul ütlesid NBC Newsi tegevjuhid Farrowle, et tal ei ole piisavalt materjali, et Weinsteini looga eetrisse minna. Uudistekanal ütles allikate sõnul, et ta lõpetaks töö selle teemaga.

NBC püüdis peatada intervjuud Weinsteini vägistamises süüdistava naisega ning nõudis, et Farrow ei kasutaks intervjuu tegemiseks NBC Newsi meeskonda ega mainiks enda seost NBC Newsiga.

Lõpuks maksis Farrow omast taskust kinni meeskonna, kes intervjuud filmiks.

Augusti lõpu poole sai Farrow loa viia oma lugu teistesse uudisteorganisatsioonidesse.

The New Yorkeris avaldatud lugu oli ülimenukas - mitu naist süüdistasid selles Weinsteini vägistamises ja muus seksuaalses väärkohtlemises, lisaks oli audiosalvestis, milles Weinstein tunnistab seksuaalset rünnakut.

NBC Newsi president Noah Oppenheim kommenteeris kolmapäeval, et väited selle kohta, et ettevõte püüab maha vaikida lugu võimuka inimese kohta, on solvav. Tema sõnul kuulus NBC News pikka nimekirja nendest, kes asja uurisid ja püüdsid seda paljastada.

"Kuid lõpuks ei olnud meie need, kes selle paljastasid," ütles ta.

Seejärel ütles ta, et NBC lugu vaibus loomulikul teel. "Me jõudsime suve jooksul punkti, kus me organisatsioonina tundsime, et meil ei olnud piisavalt vajalikke elemente loo eetrisse laskmiseks," ütles Oppenheim.

Intervjuud 12 inimesega nii NBC Newsist kui ka väljast, kellel on otsesed teadmised Farrow loost, rääkisid Huffington Postile kuudepikkusest jõupingutustest, mille käigus Oppenheim ja teised juhtivtöötajad püüdsid halvata Farrow lugu oma kõhkluste ja otsustamatusega.

Allikate sõnul alustas Farrow looga tegelemist jaanuaris ning juuli lõpuks oli ta intervjueerinud vähemalt kaheksat naist. Selle aja jooksul oli talle kaks korda öeldud, et lugu on kajastatav, mis tähendab, et see läbis uudistekanali range faktikontrolli ja õiguslikud protseduurid.

Weinsteini advokaatide sõnul oli Farrowl loo avaldamisega seoses huvide konflikt, sest filmiprodutsent aitas taastada tema isa, režissöör Woody Alleni karjääri. Sarnast rünnakut kasutasid Weinsteini esindajad hiljem, kui lugu ilmus The New Yorkeris. Ajakiri huvide konflikti ei näinud.

Jaanuaris andis Farrowle kaamera ees intervjuu ka näitlejanna Rose McGowan, mille käigus ta süüdistas Weinsteini seksuaalses rünnakus, kui naine ise oli 23-aastane. The Times märkis, et McGowan jõudis Weinsteiniga 1997. aastal kokkuleppele ning sai mehelt 100 000 dollarit. Lõpuks võttis McGowan tagasi NBC Newsile antud loa tema intervjuud kasutada, kuna ta sai Weinsteinilt juriidilisi ähvardusi.