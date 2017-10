Ravimiameti õigusnõunik Andrus Varki ütles, et amet ei pea mõistlikuks vaidlustada Tartu halduskohtu määrust, millega anti Põhja-Eesti regionaalhaiglas tegutsevale Terve Pere Apteegile esialgne õiguskaitse. Samas rõhutas halduskohus, et selline otsus ei tähenda, nagu oleks kohus andnud hinnangu ravimiameti peadirektori tegevusele.

Kolmapäeva õhtul teatas Terve Pere Apteek, et Tartu halduskohus rahuldas Terve Pere Apteek OÜ esialgse õiguskaitse taotluse, mis apteegi hinnangul kinnitab, et ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp tegutses kallutatult ja põhjendamatult, keelates Eesti suurimas haiglas asuval apteegil ravimite väljastamise.

Neljapäeval pidas Tartu kohtumaja pressiesindaja Krista Tamm vajalikuks selgitada, et halduskohus ei ole andnud hinnangut ravimiameti peadirektori tegevusele.

"Kohus lahendas õigusliku küsimuse, kas kaebajal on kaebuse lahendamise ajal õigus pakkuda apteegiteenust," rõhutas ta.

Tamm lisas, et esialgse õiguskaitse peamine eesmärk on tagada kaebaja õiguste esialgne kaitse, kui see võib hiljem osutuda kohtuotsusega oluliselt raskendatuks või võimatuks.

"Kohtu esialgse hinnangu järgi ei saa kaebust praeguses etapis pidada perspektiivituks. Kui kohus oleks kaebaja taotluse rahuldamata jätnud, ei saaks apteek kohtumenetluse ajal vaidlusaluses kohas teenust osutada. Esialgse õiguskaitse taotluse osas seisukoha võtmine ei ole aga kaebuse sisuline lahendamine," tõdes kohtu esindaja.

Tartu halduskohtu kolmapäevast määrust saab Tartu ringkonnakohtus vaidlustada kolme tööpäeva jooksul. Ravimiameti õigusnõunik Andrus Varki ütles ERRile, et seda amet siiski teha ei kavatse.

"Esialgse õiguskaitse määrus andis kaebajale esialgse õiguskaitse, kuid ei lahenda küsimust, kas otsus on õiguspärane või mitte. Vaidlus selle üle, kas tegevusloa peatamine on põhjendatud või mitte, jätkub kohtus," selgitas Varki.

"Kuna kohus on muu hulgas märkinud, et arutab vajadusel esialgse õiguskaitse kohaldamise küsimust menetlusosalistega ka novembri alguses kavandataval kohtuistungil ning hiljemalt kohtuotsuse tegemisega otsustab kohus esialgse õiguskaitse kohaldamise küsimuse uuesti, siis hetke seisuga me ei pea mõistlikuks kohtumäärust vaidlustada," lisas ta.

Terve Pere Apteek esitas kohtule esialgse õiguskaitse taotluse seoses kaebusega, millega taotleb ravimiameti 5. oktoobri otsuse tühistamist. See oli otsus, millega peatati osaliselt apteegi tegevusloa kehtivus Sütiste tee 19 apteegis.

Ravimiamet põhjendas oma seisukohta sellega, et apteegil ei ole alates selle aasta 1. oktoobrist teenuse osutamiseks PERHis kehtivat üürilepingut, mida aga nõuab ravimiseadus.