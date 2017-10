Kui kursis olete teie Eesti äridelegatsiooni Malaisia reisil juhtunuga. On Taavi Rõivas teile ülevaate või selgituse andnud, mis seal toimus?

Ta on praegu kõrgematel riigikaitse kursustel, igatahes kuskil koolis. See takistab igasugust suhtlemist. Suhtlemine on olnud keeruline. Aga ma saan aru, et kommentaariks on ta kättesaadav olnud ja Päevalehele kui loo autorile on kommentaarid antud. Kui on midagi täiendavalt küsida-uurida, peaks tema käest tegema.

Aga kas Taavi Rõivas on erakonna- või fraktsioonikaaslaste või teie kui peasekretäri poole pöördunud, helistanud või kirjalikus vormis selgitanud, mis artikkel ilmumas on ja oma versiooni esitanud?

Kordan üle. Rõivas ei viibi Tallinnas ja kommunikatsioonivahendid töötavad. Temaga peaks suhtlema, küsige seda ka tema käest.

Küsin siis nii, kas te lugesite lugu tänasest Eesti Päevalehest või olite selle loo sünniga kursis varasemalt.

Lugu kui sellist lugesin tänasest Päevalehest ja vaatasin pilti. Ja kõike seda, mida lugeda oli. Ega see nüüd liiga hea kokkuvõte seal ei olnud.

Aga ma ikkagi, ma ei taha siin ümmargust muna veeretada. Valimised on pühapäeval ja paratamatult loeme igasuguseid lugusid siin, kus on küsimusi rohkem kui vastused. Aga küll need vastused tulevad. Kui nad ei jõua enne pühapäeva tulla, siis küllap tulevad nad hiljem.

* * *

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles Delfile, et ei kommenteeri juhtumit enne, kui seda teeb Rõivas ise. Pevkurile teadaolevalt on Rõivasel hetkel kõnealusel teemal avalik sõnavõtt koostamisel ja lähiajal peaks ta sellega välja tulema.