Oluline on siiski täpsustada, et Malaisiasse ei läinud kogu delegatsioon ja seal veedeti ainult 21. septembri õhtu. Eesti Päevalehe andmeil läks pärast ametlikke üritusi osa delegatsiooni liikmeid (sh Taavi Rõivas) baari lõõgastuma, kaasa kutsuti ka Malaisias töötavaid eestlasi ja teisi, kellega visiidil tutvuti, peamiselt naisi. Vähemalt üks eestlasest naine sattus ka agressiivse seksuaalse ahistamise ohvriks, veel kaks naist kogesid peol soovimatuid lähenemiskatseid.

Äridelegatsiooni liikmed:

Erki Mölder, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Peeter Nieler, Criffin R&D OÜ

Priit Rohumaa, Nutshell Family Office

Taavi Raidma, Convertal OÜ

Ahti Aho, Toggl OÜ

Indrek Kasela, Amber Trust

Herkki Väliste, Transfer Friend Group

Heikki Laidma, EveryPay AS

Kristiina Koort, Alfred&Partners OÜ (Estelon)

Ken Koort, Alfred&Partners OÜ (Estelon)

Kaili Kallas, Brand Manual OÜ

Timo Paberit, Biometric OÜ

Gustav Liblik, Catapult

Taavet Hinrikus, Transferwise Ltd. Eesti filiaal

Kaidi Ruusalepp, Funderbeam OÜ

Anna-Greta Tsahkna, Timbeter OÜ

Kadi Metsmaa, Brightspark OÜ

Sander Gansen, Robotex

Siim Säinas, Transfer Friend Group

Aleksander Gansen, Shipitwise OÜ

James Koo, Guardtime Pte Ltd.

Kristjan-Thor Vähi, Estateguru OÜ

Marek Pärtel, Estateguru OÜ

Kristjan Kangro, Change Bank

Sonny Aswani, Tolaram Group/Honorary consul

Eva Maran, Chaga OÜ

Kristina Lakhiani, Mindvalley

Neeme Takis, Uniflex Systems

Varun Sharma, e-residency/Enterprise Estonia

Sven Aulik, Entrepreneurship and Export Centre/ Enterprise Estonia

Indrek Pällo, Entrepreneurship and Export Centre/ Enterprise Estonia

Jasmine Watson, Enterprise Estonia in Singapore

Krista Mihkelsaar, Estonian Investment Agency/ Enterprise Estonia