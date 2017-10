Kuigi kataloonlaste iseseisvuspüüdlused on saanud ka Eestis väga suure avaliku tähelepanu osaks, kuid see pole ainus kord lähiajaloos, kui maailmas uusi riike luua tahetakse või kui need tekivad. Miks jäi Eesti Kataloonia küsimuses Hispaania poolele? Kui paljudele rahvastele jagub oma riiki? Kas Kataloonial või näiteks Šotimaal on õigus lahku lüüa?