Tugevad tuuleiilid annavad California põhjaosas maastikupõlengutele hoogu juurde. Päästeteenistuse ülema sõnul on põlengutes hukkunud vähemalt 23 inimest ja ohvrite arv võib tõusta.

California põhjaosas lõõmab 22 suurt tulekahju, mis levivad kiiresti ja ettearvamatult edasi, vahendas BBC.

Tuhanded inimesed on jäänud maastikupõlengute tõttu koduta. Ligi 300 inimest on kadunud, kuid politsei sõnul võib põhjus olla kaootiliselt toimunud evakuatsioonides.

Osariigi veinitootmispiirkonnas on terved linnad hüljatud. Santa Rosa linnas, mis on koduks 175 000 inimesele, on terved linnaosad ära põlenud.

Näiteks Napa maakonnas Calistoga linnas anti kõigile 5000 elanikule korraldus lahkuda ja politsei peatas kogu piirkonda suunduva liikluse.

Vähemalt 13 inimest on saanud surma Sonoma maakonnas. Umbes 25 000 inimest kogu maakonnast on evakueeritud, 40 000 kodu on elektrienergiata.

Kuus inimest on saanud surma Mendocino maakonnas, kaks Yuba maakonnas ja kaks Napa maakonnas.

Puhkenud maastikupõlengud on California ajaloo ohvriterohkeimad ning nendest tekkinud suitsu on jõudnud koguni 100 kilomeetri kaugusele San Franciscosse.

"See on tõsine, kriitiline, katastroofiline sündmus. Me ei saa metsast välja veel hulga päevade jooksul," rääkis tuletõrjeülem Ken Pimlott. Tema sõnul mõjutab tulekahjusid viis aastat kestnud põud.

Kogu USA-st on Californiasse teel üle 200 tuletõrjeauto ja meeskonna.

Pimlott ütles, et praegu võitleb põlengutega 73 helikopterit, 30 lennukit ja ligi 8000 tuletõrjujat.

