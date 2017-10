Barnier: Brexiti kõnelustel olulist edasiminekut pole olnud

Euroopa Liidu esindaja Brexiti läbirääkimistel Michel Barnier ütles, et olulisi edasiminekuid selleks, et jõuda kõnelustel järgmisesse faasi, tehtud pole. Tema sõnul on endiselt paigalseis nn lahutusarve osas.

Barnier ütles, et kõneluste protsess on saanud küll uue hoo, kuid erimeelsused lahutusarve osas püsivad, vahendas BBC.

Barnier lisas, et otsustavad edusammud on lähima kahe kuu jooksul haardeulatuses.

Selle nädala Brexiti kõneluste viies voor on viimane enne 19. ja 20. oktoobril toimuvat EL-i tippkohtumist.

Suurbritannia on lootnud, et EL-i liidrid otsustavad tippkohtumisel, kas edusammud kõnelustel on olnud piisavad, et alustada kaubanduskõnelusi.

Barnier ütles aga, et tema ei soovita tippkohtumisel alustada läbirääkimisi Suurbritannia ja EL-i tulevase suhte üle.

Briti Brexiti minister David Davis ütles, et kodanike õiguste osas on tehtud edusamme ning see on viinud kaks osapoolt leppele lähemale.

Barnier' sõnul on tähtis Briti peaministri Theresa May teade, et Suurbritannia austab EL-i liikmesriigina võetud finantskohustusi.

Sel nädalal antud küsimust läbirääkija kinnitusel aga ei arutatud, sest Suurbritannia ei ole valmis ütlema, kui palju ta lahkumise eest maksab. Barnier' sõnul arutati pigem tehnilisi küsimusi.

Nii EL-i kui ka Suurbritannia esindajad ütlesid sel nädalal, et kõnelusel on "pall vastase väljakupoolel", viidates, et just vastaspool peaks tegema järgmisi järeleandmisi.

EL on öelnud, et tahab piisavaid edusamme finantsküsimustes, kodanike õiguste ning Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piiri küsimustes, enne kui on nõus alustama läbirääkimisi tulevase kaubandussuhte üle.

Sel nädalal hoiatas Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk, et kui senine aeglane tempo kõnelustel püsib, siis peavad Suurbritannia ja Euroopa Liit hakkama mõtlema, kuhu see kõik suundub.

Tema sõnul võidakse "roheline tuli" Brexiti-järgse kaubandusleppe kõnelustele anda kõige varem detsembris.

Püüdes ummikseisu leevendada, kasutas Briti peaminister Theresa May septembris Firenzes peetud kõnet selleks, et esitada ettepanekuid kahe aasta pikkuseks üleminekuperioodiks pärast seda, kui Suurbritannia EL-ist lahkub.

Davis on pärast seda öelnud, et tehtud on otsustavaid edusamme, kuigi Barnier' kinnitusel on kahe osapoole vahel mitmes teemas veel suured erimeelsused.

Ühendkuningriik peaks lahkuma EL-ist 2019. aasta märtsis.