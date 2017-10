Peaminister Jüri Ratas nentis, et neil visiitidel, millest tema on osa võtnud, ei ole sarnaseid järelpidusid "sellisel kujul kindlasti olnud".

"Antud juhtumi puhul peavad need, kes seal käisid, andma selged ja konkreetsed vastused. Nii on kõige ausam," sõnas valitsusjuht.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnas, et kindlasti on erinevatel inimestel erineval viisid, kuidas tööpäeva lõpus lõõgastuda. "Ma kindlasti ei taha nõustuda selle hinnanguga, mida üks delegatsioonis osaleja andis, et tegemist oli tavalise Eesti peoga, kus juuakse end täis ja siis hakatakse naisi käperdama," ütles Ossinovski. "Ma arvan et see [hinnang] teeb ülekohut väga paljudele Eesti inimestele."

Ossinovski sõnul on kõnealuse juhtumi puhul esile kerkinud kahtlused ja küsimused väga tõsised. Ossinovski nentis, et kuna üks vahejuhtumi olulisi osalisi ei ole juhtunu kohta selgeid vastuseid andnud, heidab see varju kogu delegatsioonile. "Oleks väärikas ja aus, kui see inimese seda ka tunnistaks," sõnas Ossinovski.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnas, et on kirjeldatud laadi pidu tundub tema jaoks kummastavana. Ta tõi esile, et pole vahet, kas sarnased juhtumid leiavad aset Eestis või kaugemal. "Asjaosalised peavad oma järeldused tegema, rääkima ja kõnelema."

Majandusminister Kadri Simson sõnas, et tema on oma tööga seoses käinud mitmetel välisvisiitidel ning ei ole kunagi kokku puutunud olukorraga, kus kedagi ahistataks. "Ma arvan, et see juhtum on väga erandlik ning selle põhjal ei tohi teha üldistusi meie tavapärases väliskäitumise kohta," ütles Simson. "Inmene, kes on põhjustanud halva kajastuse, peaks tulema välja, et ülejäänud osalejate maine ei saaks rikutud," ütles Simson.

Endine peaminister Taavi Rõivas tunnistas neljapäeval tehtud avalduses ebaväärikat käitumist võõra naisterahva suhtes hiljutisel välisreisil Kagu-Aasiasse ning vabandas avalikkuse ja oma perekonna ees.

"Täna [neljapäeval] meedias ilmunud artiklites esitatakse muuhulgas minu vastu süüdistusi ebaväärikas käitumises hiljutisel visiidil Singapuri ja Malaisiasse. Vastab tõele, et peol osalenud naisterahval oli etteheiteid ka isiklikult minu käitumisele ning mul on siiralt kahju, kui ma kellegi tundeid riivasin. Olen selle naisterahvaga isiklikult kohtunud, tema ees vabandanud ning arusaamatused lahendanud. Kuigi erinevate osapoolte meenutused juhtunust ei lange kokku, ei pisenda see tõika, et osa inimesi tundis end sel üritusel halvasti," seisab avalduses.

Avalduses vabandas Rõivas nii isiklikult kui kogu delegatsiooni nimel kõigi ees, kes end peol toimunu pärast halvasti tundsid.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ametliku delegatsiooni liikmed pidasid septembri lõpus Malaisias peo, kus kordasaadetut võib pehmelt öeldes nimetada ebaväärikaks, kirjutas Eesti Päevaleht neljapäeval. Delegatsiooni kuulus ka praegune riigikogu aseesimees Rõivas. Visiidist võttis osa ka Rõivase abikaasa Luisa, kes kattis enda kulud ise. Ajal, kui delegatsioon oli Malaisias, puhkas Luisa Balil.