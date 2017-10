"Arvan, et me kõik peaks suutma käituda inimese moodi ja väärikalt, sõltumata olukorrast. Poliitikud peaks teadma, et nende peal on tähelepanu suurem. Lugu kindlasti on laiduväärt," kommenteeris Nestor ERR-i raadiouudistele vahejuhtumit Malaisias, mille eest Rõivas on oma ohvrilt vabandust palunud.

"Kõige rohkem otsustamist on Taavi Rõivasel endal. Keegi tema asemel otsustada ei saa. Tuleb arvestada sellega, et riigikogu asejuhina on tal toetajad, kes on andnud talle selleks ametiks mandaadi. Eks nendel on ka mõtlemise koht, kas nad peavad õigeks tema jätkamist," lisas Nestor.

Reformierakonna fraktsioonijuhi ja partei esimehe Hanno Pevkuriga on Nestor sel teemal rääkinud ja palunud langetada otsus.

"Fraktsioon või ta ise peaks otsustama, kõige parem kui ta ise teeks. Kogu see lugu riigikogu mainele ja riigikogu juhatuse mainele au ei tee. See ei tee au ka EAS-i mainele. Mainekahju on selge olemas," lausus riigikogu esimees.

Pevkur: Rõivas otsustab peagi

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kinnitas ERR- raadiouudistele, et Taavi Rõivas peaks lähiajal ütlema välja oma otsuse asespiikri kohal jätkamise osas.

Pevkur teatas, et Rõivas vajab otsuse tegemiseks aega ja siis kommenteerib seda ka avalikusele.

Pevkur ise suundus lennukile ja täiendavateks kommentaarideks aega ei leidnud.

Rõivas tunnistas süüd

Septembri lõpus pidas osa Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ametliku äridelegatsiooni liikmeid Malaisias peo, kus kordasaadetu oli ebaväärikas, kirjutab Eesti Päevaleht.

Delegatsiooni juhtis reformierakondlasest riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, kes tegi neljapäeval avalduse, kus tunnistas, et Malaisias toimunud peol toimunu pärast oli ühel naisel tema suhtes pretensioone.

"Täna meedias ilmunud artiklites esitatakse muuhulgas minu vastu süüdistusi ebaväärikas käitumises hiljutisel visiidil Singapuri ja Malaisiasse. Vastab tõele, et peol osalenud naisterahval oli etteheiteid ka isiklikult minu käitumisele ning mul on siiralt kahju, kui ma kellegi tundeid riivasin. Olen selle naisterahvaga isiklikult kohtunud, tema ees vabandanud ning arusaamatused lahendanud," teatas Rõivas.

"Kuigi erinevate osapoolte meenutused juhtunust ei lange kokku, ei pisenda see tõika, et osa inimesi tundis end sel üritusel halvasti. Vabandan veelkord nii isiklikult kui kogu delegatsiooni nimel kõigi ees, kes end peol toimunu pärast halvasti tundsid. Vabandan ka oma abikaasa ja laste ees, keda see kõik paratamatult haavab," lisas endine peaminister.

"Me leppisime osapooltega kokku, et ei lähe kaasa spekulatsioonidega nimede või artiklis kirjeldatud sündmuste ümber ning ma austan seda kokkulepet."