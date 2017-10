Keskerakond võidab kindlalt viies linnaosas kaheksast

ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi saadab Keskerakonda suurim valimisedu Lasnamäel olgugi, et seal kandideerib erakonna vastu Edgar Savisaar ise oma valimisliiduga. 75 protsenti Lasnamäe elanikest on valmis andma oma hääle Keskerakonnale.

Selge valimisvõidu võtab Keskerakond ka Põhja-Tallinnas ja Haaberstis, kus erakonnale lubab hääle anda mõlemas 54 protsenti valijatest. Tugeva tulemuse teeb erakond ka Mustamäel 46 protsendiga.

Kursoriga infonuppudel liikudes avaneb häälte jaotus linnaosades.

Mõnevõrra väiksem on Keskerakonna toetus Kristiines, kus nende toetus on 31 protsenti. Kristiines astub Keskerakonnale kandadele Reformierakond, keda toetab seal 24 protsenti.

Nõmmel ja Kesklinnas on valimiste võitjatjat veel raske prognoosida. Nõmmel on Keskerakonnal (25 protsenti) napp edu Reformierakonna (22 protsenti) ja EKRE (19 protsenti) ees. Kesklinnas on Keskerakonna ja Reformierakonna toetused aga sisuliselt võrdsed - vastavalt 28 ja 27 protsenti.

Ainus linnaosa, kus Keskerakond kindlalt esikohta ei saa, on Pirita. Seal on Reformierakonna toetus 33 ning Keskerakonnal 28 protsenti.

Erakondade ja valimisliitude esinumbritest kandideerivad sel aastal Taavi Aas (Keskerakond), Raivo Aeg (Isamaa ja Res Publica Liit) ja Martin Helme (EKRE) Mustamäel, Kristen Michal (Reformierakond) Haaberstis, Rainer Vakra (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) Nõmmel, Edgar Savisaar (Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn) Lasnamäel, Züleyxa Izmailova (Rohelised) Põhja-Tallinnas, Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik) Pirital.